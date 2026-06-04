Bạo loạn tại Israel: Nhà riêng Phó Chánh án Tòa án Tối cao bị đập phá

Những người Do Thái chính thống đã đột nhập vào nhà riêng Phó Chánh án Tòa án Tối cao Israel Noam Sohlberg, trong khi ông Sohlberg và vợ đang ở trong nhà, đập phá cửa sổ và phá hoại chiếc ô tô trong gara. Cảnh sát Israel cho biết, hàng chục nghi phạm đã bị bắt giữ.

Ông Noam Sohlberg ủng hộ việc bác bỏ các quy định miễn trừ nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên các trường dòng Do Thái, đồng thời yêu cầu chính phủ Israel phải khẩn trương thực thi các chính sách trừng phạt đối với những người Do Thái chính thống trốn nhập ngũ.

Ông noam sohlberg. (Ảnh: The Times of Israel)

Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên án gay gắt vụ việc, gọi đây là hành vi "vượt qua lằn ranh đỏ", yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật trừng trị nghiêm những kẻ quá khích. Cơ quan tư pháp Israel nhấn mạnh, các thẩm phán sẽ không bị đe dọa và tiếp tục đưa ra phán quyết một cách độc lập.

Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi một nhóm người Do Thái chính thống xông vào khu phức hợp đồn cảnh sát ở Beit Shemesh, gây bạo loạn và đụng độ với các sĩ quan, cũng như một vụ việc khác xảy ra vào tháng 4/2026, khi những người biểu tình đột nhập vào nhà riêng của người đứng đầu Cảnh sát Quân sự.