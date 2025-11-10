Bạo loạn ở nhà tù Ecuador, 27 tù nhân thiệt mạng trong tư thế treo cổ

France24 hôm nay (10/11, giờ Hà Nội) dẫn thông báo của cơ quan quản lý trại giam Ecuador (SNAI) xác nhận, ít nhất 31 tù nhân được tìm thấy thiệt mạng sau một vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra bên trong nhà tù Machala ở tỉnh El Oro phía Tây Nam Ecuador.

Bên ngoài nhà tù Machala. Ảnh: ChinaDaily

Trong số các nạn nhân, ít nhất 27 người thiệt mạng trong tư thế "treo cổ, vốn gây ra tử vong ngay lập tức", 4 người còn lại thiệt mạng chưa rõ nguyên nhân, theo France24. Nhiều hãng tin sau đó cũng xác nhận thông tin 27 tù nhân thiệt mạng trong tư thế treo cổ.

Giới chức Ecuador đang cố gắng "xác minh toàn bộ sự thật" và tiến hành khám nghiệm pháp y. Ngoài ra, có 33 tù nhân và một nhân viên an ninh bị thương trong vụ việc.

Bạo loạn bùng phát bên trong nhà tù Machala liên quan đến kế hoạch chuyển một số phạm nhân tới một trại giam an ninh nghiêm ngặt khác. Cảnh sát vũ trang sau đó đã được triển khai để tái lập trật tự trong tù.

Những năm gần đây, Ecuador đã phải đối mặt với làn sóng bạo loạn trong trại giam, dẫn đến hàng trăm phạm nhân thiệt mạng. Giới chức nước này cáo buộc các băng đảng tội phạm cố gắng tranh giành địa bàn hoạt động trong tù, gây ra tình trạng hỗn loạn.

Trước đó, hồi cuối tháng 9/2025, một vụ bạo loạn khác xảy ra ở nhà tù Machala đã khiến ít nhất 13 tù nhân và một nhân viên an ninh thiệt mạng.