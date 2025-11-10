Ông Trần Sỹ Thanh chia sẻ về việc rời Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới ở Trung ương

Chiều 10-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ của thành phố được điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác mới tại các cơ quan Trung ương, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Thay mặt cho các cán bộ được Trung ương phân công nhiệm vụ mới phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chia sẻ, thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, hơn 3 năm 4 tháng nhưng là một vinh dự lớn lao, là trường học thực tiễn phong phú và là những ký ức không thể quên.

“Mỗi ngày công tác ở Thủ đô, tôi luôn cảm nhận rất rõ sức nặng trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với những tình cảm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư dành cho Hà Nội; đồng thời cũng cảm nhận được nguồn động lực mạnh mẽ từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị”, ông Thanh nói.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nhìn lại chặng đường vừa qua, ông Thanh cho biết với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương được củng cố; tinh thần nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao; phương thức lãnh đạo từng bước đổi mới, quyết liệt, gần dân, sát dân.

Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng; không gian phát triển được mở rộng; các công trình, dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược, nhất là liên kết vùng, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, từng bước được thúc đẩy theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, phúc lợi người dân được quan tâm hơn; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ; tinh thần phục vụ Nhân dân tiến bộ rõ nét; các cơ chế, chính sách đặc thù theo định hướng của Trung ương từng bước được cụ thể hóa để giải phóng nguồn lực, khơi thông tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.

Theo ông Thanh, những kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của từng cán bộ, đảng viên, từng tập thể cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (đứng giữa) tặng hoa tri ân các cán bộ của thành phố được điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác mới tại các cơ quan Trung ương. Ảnh: TRỌNG PHÚ

“Cho phép tôi được bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới từng cơ quan, đơn vị; tới mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua”, Thanh nhấn mạnh.

Ông Thanh cũng chia sẻ: "Dù ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn coi Hà Nội là nơi gắn bó đặc biệt, là mái nhà thân yêu đã cho tôi nhiều tình cảm, sự ủng hộ và trải nghiệm quý giá, là nguồn động lực, là điểm tựa tinh thần để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người cán bộ đảng viên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao".

Nhân dịp này, ông Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị; cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô.

Trên cương vị mới là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Thanh khẳng định sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không ngừng học hỏi, dấn thân, đổi mới, sáng tạo; tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Tôi sẽ luôn hướng về Hà Nội, dõi theo, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, huy động các nguồn lực, cùng chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô”, ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương và cả nước, Hà Nội sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế.