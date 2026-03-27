Báo Iran: Tehran huy động hơn 1 triệu binh sĩ đối phó bộ binh Mỹ

Ngày 26/3, hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin quân sự cho biết Tehran chuẩn bị lực lượng quy mô lớn, với hơn 1 triệu binh sĩ sẵn sàng cho kịch bản đối đầu trên bộ nếu Mỹ triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia này trong những ngày tới.

Nguồn tin quân sự giấu tên cho biết việc huy động lực lượng được thực hiện trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Washington có thể “mắc sai lầm lịch sử” nếu mở chiến dịch tấn công trên bộ vào miền nam Iran. Nguồn tin này khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu đang gia tăng mạnh mẽ, với mục tiêu biến bất kỳ cuộc đổ bộ nào của đối phương thành “địa ngục” trên lãnh thổ Iran.

Không chỉ có lực lượng chính quy, Iran được cho là đang chứng kiến làn sóng tình nguyện gia nhập quân đội. Nhiều thanh niên gửi đơn đăng ký tới các đơn vị của lực lượng Basij, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng như quân đội chính quy để tham gia vào kịch bản xung đột tiềm tàng.

Thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). (Nguồn: AP)

Nguồn tin quân sự nhấn mạnh rằng Tehran có sự chuẩn bị cho khả năng đối đầu với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến khu vực chiến lược eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Iran tuyên bố sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản, kể cả khi Mỹ tìm cách kiểm soát khu vực này bằng biện pháp quân sự.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu đáng kể sau các đợt tấn công gần đây, đồng thời để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận nếu Tehran chấp nhận các điều kiện từ Washington. Iran cho rằng các đề xuất của Mỹ là “phiến diện và không công bằng". Tuy nhiên, Iran cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm lối thoát khả thi cho xung đột, với điều kiện Washington lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn.

Những diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang sau các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran kể từ cuối tháng 2. Các đợt tấn công được cho là đã gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng và thương vong cho phía Iran.

Để đáp trả, lực lượng vũ trang Iran đã mở các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại nhiều khu vực và căn cứ trong khu vực.