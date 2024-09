Bão Helene hoành hành miền đông Mỹ, 120 người chết và mất tích

Cơn bão Helene đổ bộ vào Florida (Mỹ) và các bang lân cận hôm 27-9 đã gây ra thiệt hại khủng khiếp cả về người và tài sản.

Năm bang Georgia, Florida, North Carolina, South Carolina và Virginia đã báo cáo tổng cộng 57 trường hợp thiệt mạng do lốc xoáy, chết đuối, cây đổ,… liên quan tới cơn bão Helene. 2 lính cứu hoả hy sinh khi làm nhiệm vụ, theo đài CNN.

Ngoài ra, quận Buncombe (bang North Carolina) còn báo cáo hơn 60 người mất tích do bão Helene. Công tác tìm kiếm, cứu hộ đã được triển khai, trong khi các cơ quan dịch vụ khẩn cấp đang bị quá tải.

Một nỗ lực cứu hộ vùng mưa lũ ở bang North Carolina. Ảnh: REUTERS

Thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper cho biết đối với một số khu vực trong bang, Helene là “một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại”.

Văn phòng tại Greenville-Spartanburg (bang South Carolina) của Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ hôm 28-9 cho biết bão Helene đã gây ra lũ lụt khủng khiếp và những thiệt hại “không từ ngữ nào” diễn ra hết. Bão Helene được coi là “sự kiện tồi tệ nhất" trước nay mà văn phòng ghi nhận.

Sở Giao thông vận tải bang North Carolina hôm 28-9 khuyến cáo tạm dừng giao thông “tất cả các con đường ở phía tây” bang này. Lũ lụt khiến nước chảy xiết, sạt lở đất, dẫn tới nguy cơ giật điện do thiệt hại hệ thống truyền tải điện ở nhiều nơi.

Một phóng viên đài CNN đưa tin hiện trường về trận mưa lũ "nghìn năm có một" tại TP Asheville, bang North Carolina. Ảnh: CNN

TP Asheville ở vùng núi phía tây bang North Carolina đang hứng chịu trận mưa "nghìn năm có một". Lệnh giới nghiêm được áp dụng tại Asheville từ 7 giờ 30 tối 28-9 (tức 6 giờ 30 sáng 29-9, giờ Việt Nam) và kéo dài ít nhất 12 giờ. Sân bay địa phương cũng tạm dừng hoạt động.

Ít nhất hai đập, một tại bang North Carolina và một tại bang Tennessee, đối diện với nguy cơ vỡ. Tuy nhiên, trong ngày 28-9, các cơ quan vận hành hai đập này lần lượt thông báo tình trạng các đập không còn nguy hiểm nữa.

Còn tại bang Florida, Helene là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào vùng Big Bend – dải đất nối bán đảo Florida với vùng phía tây của bang này.

Ở thị trấn Cedar Key trên bán đảo Florida, hàng chục toà nhà, cả cũ lẫn mới, đã bị phá huỷ. Đường dây điện bị đứt và những đống đổ nát sau bão đang gây ra “một mớ hỗn độn” trên đường phố.

Thiệt hại tại do bão Helene gây ra ở vùng Big Bend (bang Florida). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tại nhiều bang trên khắp miền đông Mỹ đã xảy ra tình trạng mất điện, ảnh hưởng đến khoảng 3,1 triệu khách hàng.

Các dịch vụ giao hàng như UPS và FedEx đã tạm dừng hoặc giới hạn hoạt động tại các bang bị ảnh hưởng do bão Helene.

Ngày 26-9, khi còn hoành hành trong Vịnh Mexico, bão Helene đã được xếp vào nhóm bão cấp độ 4, cấp gần như cao nhất trong thang xếp loại các cơn bão ở Đại Tây Dương.

Theo chuyên trang thời tiết Zoom Earth, lúc áp sát đất liền bang Florida, sức gió vùng gần tâm bão Helene có lúc đạt tới 220 km/giờ.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết Helene là cơn bão mạnh thứ 14 từng đổ bộ các đất liền Mỹ, theo tờ USA Today.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão Helene di chuyển nhanh theo hướng bắc, sau chuyển sang bắc-tây bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 9 giờ tối 28-9 (tức 8 giờ sáng 29-9, giờ Việt Nam), tâm vùng áp thấp ở khu vực bang Tennessee và Kentucky.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng mưa bão vẫn kéo dài và dù mưa không lớn, vẫn có nguy cơ lũ lụt và nước chảy xiết.

