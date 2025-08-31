Ba Lan đưa ra tuyên bố "đáng gờm" về chi tiêu quốc phòng

Theo dự thảo ngân sách 2026, chính phủ Ba Lan dự kiến dành 55 tỉ USD vào phát triển quốc phòng.

Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Andrzej Domanski ngày 28-8 cho biết con số này không chỉ phá vỡ mọi kỷ lục chi tiêu trước đó mà còn đưa Ba Lan trở thành nước có tỉ lệ chi tiêu cho quốc phòng cao nhất NATO, thậm chí vượt xa mức trung bình 3,2% GDP của Mỹ.

Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố Ba Lan xây dựng quân đội hùng mạnh, bất chấp chi phí. Ảnh: AP

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định: "Ba Lan phải xây dựng một quân đội hiện đại, hùng hậu, bất chấp chi phí".

Đài RT cho hay động thái này diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần yêu cầu các đồng minh châu Âu nâng cao trách nhiệm đối với an ninh quốc gia, tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Ông Donald Trump đề nghị các nước NATO nâng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP hàng năm. Vào tháng 7, tất cả thành viên NATO thống nhất lộ trình hướng tới mục tiêu nói trên vào năm 2035.

Không chỉ Ba Lan, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng ồ ạt đầu tư vào quân sự với lý do phòng ngừa "mối đe dọa từ Nga".

Thời báo Financial Times đưa tin nhiều nhà máy vũ khí ở Tây Âu đã mở rộng với quy mô "chưa từng có" khi tốc độ sản xuất vũ khí tăng gấp ba lần kể từ năm 2022. Không chỉ vậy, tờ báo trên ghi nhận Đức tuyển mộ số lượng tân binh tăng vọt và cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự.

Trước những thông tin kể trên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc chuẩn bị tấn công NATO và cho rằng NATO lấy Nga làm lý do biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các lãnh đạo phương Tây đang chuẩn bị một cuộc chiến thực sự chống lại Nga.

"Việc tái vũ trang gợi nhắc tới những tiền lệ nguy hiểm trong lịch sử" - ông Sergey Lavrov cảnh báo.