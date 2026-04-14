Chiến sự Iran 14/4: Mỹ triển khai 15 tàu chiến để phong tỏa eo biển Hormuz, Iran thiệt hại 270 tỷ USD

Tàu USS Carl Vinson. Ảnh Hải quân Mỹ

"Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đã chính thức có hiệu lực, với hơn 15 tàu chiến Mỹ được triển khai để hỗ trợ chiến dịch này", tờ báo viết.

Ngày 12 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa tất cả các tàu thuyền cố gắng ra vào eo biển Hormuz. Ông cũng chỉ thị Hải quân Mỹ theo dõi và chặn bắt tất cả các tàu thuyền trả tiền cho Iran để đi qua eo biển này. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cam kết sẽ bắt đầu phong tỏa "tất cả giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran" vào ngày thứ Hai.

Các tổ chức toàn cầu cảnh báo về những hậu quả lâu dài từ sự gián đoạn nguồn cung năng lượng

Các giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo rằng những gián đoạn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran có thể dẫn đến một “giai đoạn kéo dài” giá cả các mặt hàng thiết yếu như năng lượng và phân bón ở mức cao.

Giám đốc IEA Fatih Birol cho biết những gián đoạn đối với thị trường năng lượng toàn cầu do chiến tranh gây ra là “thách thức an ninh năng lượng lớn nhất trong lịch sử”, đồng thời cho biết thêm khoảng một phần ba các cơ sở năng lượng trong khu vực mà cơ quan này theo dõi đã bị hư hại.

Ông Birol nói thêm rằng điều kiện kinh tế toàn cầu có thể xấu đi trong tháng 4, khi nguồn cung dầu từ các tàu đang trên đường vận chuyển khi chiến tranh bắt đầu cạn kiệt.

Giá dầu có khả năng tăng cho đến khi giao thông "đáng kể" được khôi phục qua eo biển Hormuz

Giá dầu có khả năng tiếp tục tăng cho đến khi hoạt động vận tải đường thủy "đáng kể" được khôi phục qua eo biển Hormuz, có thể trong vài tuần tới, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết.

Ông Wright phát biểu tại diễn đàn Kinh tế Thế giới Semafor ở Washington, DC, rằng mặc dù trước đó ông từng nhận định giá dầu có thể sẽ sớm giảm, nhưng thực tế giá dầu có khả năng vẫn ở mức cao hoặc thậm chí tăng cho đến khi lưu lượng giao thông đáng kể qua eo biển Hormuz được khôi phục.

Hai tàu chở dầu quay đầu rời khỏi eo biển Hormuz sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu

Dữ liệu giao thông hàng hải cho thấy ít nhất hai tàu chở dầu đã quay đầu gần eo biển Hormuz ngay sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực, cho thấy tác động tức thời đến việc di chuyển của tàu thuyền.

Một tàu, chiếc tàu chở dầu Rich Starry dài 188 mét, đã rời khu neo đậu Sharjah ngoài khơi bờ biển UAE trong khi phát tín hiệu hướng đến Trung Quốc. Một tàu khác, chiếc tàu chở dầu Ostria dài 175 m, cũng đã đổi hướng sau khi tiến vào eo biển.

IMF, Ngân hàng Thế giới và IEA kêu gọi các nước ngừng tích trữ nguồn cung năng lượng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã kêu gọi các quốc gia tránh tích trữ nguồn cung năng lượng và áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có thể làm trầm trọng thêm điều mà họ gọi là cú sốc lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Giám đốc IEA Fatih Birol nói với các phóng viên sau cuộc họp với các lãnh đạo IMF và Ngân hàng Thế giới rằng một số quốc gia đang tích trữ năng lượng và áp đặt các hạn chế xuất khẩu, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia cho phép nguồn cung năng lượng được đưa ra thị trường. Ông không nêu tên các quốc gia đó.

“Trước hết, đừng gây hại,” Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nói với các phóng viên, lưu ý rằng bà đang gặp gỡ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề ở châu Á, châu Phi cận Sahara và một số đảo ở Nam Thái Bình Dương đang lo ngại về nguồn cung.

Iran thiệt hại 270 tỷ USD

Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại mà Iran phải gánh chịu từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel lên tới 270 tỷ USD, người phát ngôn chính phủ Iran, Fatemeh Mohajerani, cho biết với hãng thông tấn RIA Novosti.

Ông Mohajerani cho biết Iran sẽ theo đuổi “các biện pháp pháp lý” để đòi bồi thường, bao gồm cả cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công vào trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab khiến 175 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em.