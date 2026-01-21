Tình báo quân đội Hàn Quốc bị cáo buộc hỗ trợ nghi phạm đưa UAV vào Triều Tiên

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này đang tham gia cùng lực lượng cảnh sát thành lập nhóm chuyên án hỗn hợp để điều tra về cáo buộc Bộ Tư lệnh tình báo quân đội hỗ trợ cho một nghiên cứu sinh Hàn Quốc bị nghi ngờ là đã điều khiển UAV xâm nhập không phận Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định sẽ điều tra triệt để, nhanh chóng và sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp dựa theo kết quả điều tra.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh cho biết nghiên cứu sinh nêu trên là người đứng tên thành lập và vận hành 2 kênh chuyên thông tin về Triều Tiên trên internet và Bộ Tư lệnh tình báo quân đội Hàn Quốc đã lợi dụng các kênh này để thực hiện những nhiệm vụ không công khai, bao gồm cả việc thu thập các hình ảnh của Triều Tiên do các UAV mà nghi phạm điều khiển xâm nhập không phận Triều Tiên ghi lại, đồng thời, hỗ trợ cho nghi phạm khoản chi phí vận hành 10 triệu Won (tương đương khoảng 6.800 USD).

Các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái do Triều Tiên bắn hạ hôm 4-1-2026. (Ảnh: KCNA)

Các cơ quan liên quan của Hàn Quốc cũng cho hay ngoài nghiên cứu sinh nêu trên, còn có một nghi phạm nữa và cả hai đều đã thành lập, vận hành những doanh nghiệp chuyên chế tạo UAV, đồng thời đều là những thành viên của tổ chức hoạt động chống lại Triều Tiên.

Liên quan nghi án UAV Hàn Quốc xâm nhập không phận Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã từng nhấn mạnh “hành động này có thể khơi mào chiến tranh, tạo căng thẳng ngoài ý muốn với Bình Nhưỡng và ảnh hưởng xấu tới Hàn Quốc”. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ thị các cơ quan chức năng điều tra nghiêm túc, bất cứ công dân nào bị phát hiện điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên sẽ bị truy tố hình sự, với những hình phạt nghiêm khắc.