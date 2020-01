"Ác điểu" Mỹ bay hàng trăm km đến Iraq, bắn vũ khí bật ra 6 lưỡi kiếm diệt tướng Iran?

Chủ Nhật, ngày 05/01/2020 19:15 PM (GMT+7)

Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ âm thầm theo dõi tướng Iran, phóng tên lửa dẫn đường bằng laser nhằm trúng hai chiếc xe, tiêu diệt thiếu tướng Soleimani và một tướng dân quân Iraq cùng nhiều người khác.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lai trang bị vũ khí của Mỹ.

Theo Daily Mail, sứ mệnh tiêu diệt tướng Iran Qasem Soleimani diễn ra hoàn toàn bí mật. Nhà Trắng nói ông Trump ra lệnh không kích mà không tiết lộ cho bất kì đồng minh phương Tây nào, bao gồm cả Anh.

Báo Mỹ New York Times dẫn nguồn tin tình báo cho biết vụ không kích diễn ra sau khi nhận được tin báo từ các “tai mắt, thiết bị nghe lén, máy bay trinh sát và các hình thức theo dõi khác”.

Thiếu tướng Soleimani đáp chuyến bay kéo dài 2 giờ 30 phút từ Syria đến Baghdad, Iraq nên quân đội Mỹ có thể đã nắm được thông tin về việc Soleimani lên máy bay, theo New York Times.

Ngồi bên trong xe ở thời điểm bị không kích còn có Abu Mahdi al Muhandis, phó tư lệnh lực lượng dân quân Iraq thân Iran. Điều đó có nghĩa là tình báo Mỹ nắm được thông tin về đoàn xe từ ngay bên trong nội bộ Iraq.

Tướng Iran không hề biết mình bị "ác điểu" MQ-9 Reaper theo sát.

Theo tiết lộ của Bộ Tư pháp Mỹ, Nhà Trắng chỉ có thể chỉ đạo tấn công nếu có thông tin đáng tin cậy về việc mục tiêu “gần như chắc chắn có xuất hiện”.

Báo Anh Daily Mail tiết lộ, “ác điểu bầu trời” MQ-9 Reaper cất cánh từ bộ chỉ huy trung tâm Mỹ ở Qatar. Chiếc MQ-9 Reaper đã phải bay xa hàng trăm km đến Baghdad và chờ đợi thời khắc thích hợp để tấn công nên không thể có chuyện ngẫu nhiên.

Hai sỹ quan Mỹ điều khiển chiếc MQ-9 Reaper từ xa, đưa máy bay về tốc độ vận hành lý tưởng 370 km/giờ. Ở vận tốc này, máy bay hoạt động gần như hoàn toàn yên tĩnh. Các mục tiêu ở bên dưới không hề biết về sự hiện diện của “sát thủ”.

Ngay khi tướng Soleimani được dân quân Iraq đón lên xe và rời sân bay Baghdad, chiếc MQ-9 Reaper đã phóng loạt tên lửa Hellfire (lửa địa ngục). Mỗi chiếc MQ-9 Reaper mang theo được tối đa 4 tên lửa như vậy.

Mẫu tên lửa Hellfire mới không cần mang đầu đạn nổ cũng tiêu diệt chính xác mục tiêu.

Một tờ báo vùng Vịnh dẫn nguồn tin nói loại vũ khí được sử dụng để tiêu diệt tướng Iran là mẫu tên lửa Hellfire R9X “Ninja” mới nhất. Loại tên lửa này được trang bị đầu đạn chuyên dụng không chứa thuốc nổ để giảm tác động đến khu vực xung quanh.

Bên trong đầu đạn chứa 6 lưỡi kiếm sẽ bật ra để xuyên qua mục tiêu, đảm bảo khả năng tiêu diệt bằng động năng. Như vậy, những tiếng nổ lớn do camera an ninh ghi lại được có thể là do hai chiếc xe phát nổ khi bị 6 lưỡi kiếm của tên lửa “địa ngục” xuyên phá.

Hồi tháng 12, Mỹ cũng sử dụng loại tên lửa này tiêu diệt các phiến quân thân al-Qaeda tại tỉnh Idlib, Syria. Đòn không kích này nhằm vào một xe van, khiến hai người trong xe thiệt mạng. Chiếc xe không phát nổ như trong vụ ám sát tướng Iran.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/ac-dieu-my-bay-hang-tram-km-den-iraq-ban-vu-khi-bat-ra-6-luoi-kiem-di...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/ac-dieu-my-bay-hang-tram-km-den-iraq-ban-vu-khi-bat-ra-6-luoi-kiem-diet-tuong-iran-1047388.html