Từ vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, những vụ cướp ngân hàng gây chấn động nhưng thủ phạm đều sa lưới như thế nào?

Hôm 6/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, do thiếu tiền tiêu xài, Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”) và Lê Văn Ân đã lên kế hoạch cướp Phòng giao dịch Trà Bá - ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai (đường Trường Chinh) với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không phải hành động bộc phát.

Từ địa bàn Kon Tum cũ, hai nghi phạm nhiều lần xuống Pleiku khảo sát, theo dõi hoạt động ngân hàng, vị trí camera, chuẩn bị súng, phương tiện gây án và phương án tiêu hủy vật chứng. Chiều 19/1, cả hai đi xe Exciter gắn biển số giả, mang theo súng xông vào phòng giao dịch, uy hiếp nhân viên và khách hàng, chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng chỉ trong khoảng 60 giây rồi bỏ trốn.

Phạm Anh Tài lúc bị bắt. Ảnh: CACC.

Sau khi gây án, các đối tượng đốt quần áo, balô, chôn xe máy, phi tang phương tiện xuống Biển Hồ, sau đó tẩu thoát sang Kon Tum. Tài và Ân tiếp tục rời Gia Lai vào TP.HCM, thay đổi chỗ ở, hạn chế tiếp xúc, rồi tách nhau lẩn trốn nhằm gây khó khăn cho công tác truy xét.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án. Lực lượng chức năng trích xuất camera, dựng lại lộ trình, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.

Quá trình điều tra xác định, Phạm Anh Tài là đối tượng đang bị truy nã về tội giết người năm 2018. Ngày 5/2, Ban chuyên án bắt giữ 2 nghi phạm, thu giữ 4 khẩu súng, 46 viên đạn, khoảng 930 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Tài cũng thừa nhận hành vi giết người xảy ra tại TP Kon Tum cũ.

Cướp ngân hàng do quen nhau qua "Hội những người vỡ nợ thích làm liều"

Ngày 28/3/2023, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 30 năm tù về các tội Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Nguyễn Thanh Tùng lĩnh 17 năm tù về tội Cướp tài sản. Bùi Văn Hậu bị phạt 14 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, tháng 2/2022, Hiếu và Tùng quen nhau qua nhóm Facebook “Những người vỡ nợ muốn làm liều”. Do túng tiền, cả hai mua hung khí để đi cướp.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tối 27/2/2022, hai bị cáo khống chế chủ một cửa hàng tạp hóa ở quận Thanh Xuân cũ, cướp 6 triệu đồng. Sáng 7/3/2022, chúng tiếp tục xông vào một ngân hàng trên đường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm cũ). Hiếu dùng dao đe dọa nhân viên, lấy 537 triệu đồng; Tùng đứng ngoài khống chế bảo vệ. Trên đường bỏ trốn, nhóm này làm rơi 337 triệu đồng, phi tang hung khí và phương tiện nhưng vẫn bị bắt vào ngày hôm sau.

Ngoài ra, Hiếu cùng Hậu làm giả giấy tờ tùy thân để thuê hai ôtô trị giá 1,8 tỷ đồng tại Hải Phòng, sau đó tìm cách làm giả đăng ký xe để cầm cố thì bị phát hiện.

Từng tham vọng tham gia showbiz nhưng nợ nần cướp ngân hàng

Khoảng 12h30 ngày 10/10/2020, Phùng Thị Thắng (quê Bắc Giang cũ) đi taxi đến Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký của ngân hàng Techcombank (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cũ, TP.HCM), giả làm khách, rồi đe dọa có bom, yêu cầu nhân viên gom tiền bỏ vào túi xách. Nữ nghi phạm cướp khoảng 2,1 tỷ đồng và lên taxi tẩu thoát.

Phùng Thị Thắng (đội mũ) cướp ngân hàng và đến trung tâm thương mại đổi trang phục. Ảnh: A.X.

Sau đó, Thắng vào các trung tâm thương mại ở quận Tân Phú và Tân Bình cũ, thay quần áo, mua vali để cất giấu tiền nhằm xóa dấu vết. Khoảng 15h cùng ngày, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ Thắng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai do nợ nần chồng chất, không có đồng phạm. Nữ nghi phạm từng tham gia một số chương trình truyền hình và hoạt động trên YouTube với nghệ danh Kang Pi.

Kỹ sư đi cướp ngân hàng do nợ nần từ cờ bạc

Khoảng 16h30 ngày 26/4/2017, chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang vào giờ chuẩn bị kết thúc giao dịch.

Bất ngờ, một người đàn ông bịt kín mặt, cầm súng ngắn xông vào đe dọa nhân viên ngân hàng, buộc họ phải đưa tiền.

Kỹ sư Lê Lâm Hưng tại phiên tòa xét xử.

Theo thống kê của phía ngân hàng, tên cướp đã lấy gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt và 39.500 USD.

Qua điều tra cơ quan công an đã bắt được thủ phạm là Lê Lâm Hưng (quê Quảng Ninh). Thời điểm bị bắt, Hưng đang là kỹ sư điện làm việc tại Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3 (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Trước cơ quan chức năng, Hưng đã khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội là do nợ nần cờ bạc.