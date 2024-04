38 North: Người Triều Tiên làm phim hoạt hình cho Mỹ

Poster của phim hoạt hình Invincible. (Ảnh: Wikipedia)

Theo dự án 38 North trụ sở tại Washington, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những tập dữ liệu (file) trong một máy chủ Triều Tiên có chứa nhiều hình ảnh động, hướng dẫn bằng văn bản và nhận xét có vẻ liên quan đến dự án sản xuất phim hoạt hình cho các hãng nước ngoài.

Trong những file được tìm thấy có hình ảnh động của loạt phim hoạt hình truyền hình đề tài siêu anh hùng Invincible (Bất khả chiến bại) của hãng Skybound Entertainment trụ sở tại California; Iyanu, Child of Wonder – phim hoạt hình về siêu anh hùng do hãng YouNeek Studios trụ sở tại Maryland (Mỹ) sản xuất để phát sóng trên HBO Max trong năm nay.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ cấm hầu hết hoạt động thương mại giữa công dân Mỹ với cơ quan và tổ chức Triều Tiên.

Michael Barnhart, một người làm về các vấn đề Triều Tiên tại Mandiant – hãng an ninh máy tính thuộc sở hữu của Google, đã hợp tác với dự án 38 North.

Barnhart nói rằng những điều trên không cho thấy các công ty phương Tây biết về sự tham gia của người Triều Tiên, vì có vẻ do phía đối tác Trung Quốc.

“Không ai có thể biết điều này, trừ khi có lỗi an ninh khiến nó bị lộ”, Barnhart nói.

Phát ngôn viên của Amazon từ chối bình luận và chuyển vấn đề sang Skybound.

Skybound khẳng định họ không biết bất kỳ công ty Triều Tiên nào tham gia làm phim hoạt hình cho họ, nhưng coi đây là vấn đề nghiêm trọng và đã khởi động quy trình đánh giá nội bộ để xác minh thông tin.

HBO Max và YouNeek không phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Báo cáo của 38 North nói rằng sau khi phát hiện các file, 2 nhà nghiên cứu đã để ý đến máy chủ và theo dõi việc truyền dữ liệu trong suốt tháng 1 năm nay.

“Mỗi ngày một lô file mới sẽ được gửi để hướng dẫn công việc và kết quả làm việc trong ngày”, báo cáo nói.

“Thông thường các file có nhận xét và hướng dẫn của người Trung Quốc, được dịch sang tiếng Triều Tiên”, báo cáo cho biết.

Nhóm điều tra không thể xác minh danh tính những người tải các file dữ liệu, cũng như tổ chức Triều Tiên tham gia.

Hãng phim hoạt hình hàng đầu của Triều Tiên là Xưởng phim hoạt hình 26 tháng 4 có trụ sở tại Bình Nhưỡng, còn được gọi là SEK Studio. Xưởng này trước đây từng thực hiện một số dự án quốc tế.

Năm 2016, Bộ Tài chính Mỹ xác định đây là doanh nghiệp nhà nước của Triều Tiên nên đưa vào danh sách trừng phạt. Chính phủ Mỹ cũng đã áp biện pháp trừng phạt đối với các công ty Triều Tiên tham gia trực tiếp hoặc làm trung gian.

Nhóm điều tra đã kiểm tra nhật ký truy cập của máy chủ, tìm thấy 3 địa chỉ internet ở Trung Quốc. Hai trong số đó được đăng ký tại tỉnh Liêu Ninh, giáp ranh với Triều Tiên và là nơi có nhiều doanh nghiệp do Triều Tiên điều hành và sử dụng nhân viên công nghệ thông tin của Triều Tiên.

Barnhart cho rằng các hợp đồng làm phim hoạt hình đã được một công ty bình phong, có vẻ ở Trung Quốc, nhận để chuyển cho người Triều Tiên làm.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định Bắc Kinh thực hiện nghiêm túc các lệnh cấm của Liên Hợp Quốc trong giao dịch với Triều Tiên, nhưng cũng nói thêm rằng trừng phạt không phải là giải pháp cho vấn đề Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]