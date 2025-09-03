Hình ảnh ấn tượng lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít

Quang cảnh lễ duyệt binh. Khu vực diễn ra duyệt binh được sắp xếp tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với hoa, chim bồ câu và biểu tượng Vạn Lý Trường Thành với dòng chữ 1945-2025.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhà lãnh đạo một số quốc gia tham dự lễ kỷ niệm tiến vào lễ đài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình trước lễ kỷ niệm. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2015 Trung Quốc tổ chức duyệt binh kỷ niệm chiến thắng trong Chiến tranh kháng chiến nhân dân Trung Quốc chống lại sự xâm lược của Nhật Bản và Chiến tranh chống Phát xít thế giới.

Các vị trí bắn đại bác được bố trí tập trung xung quanh cổng vòm của Chính Dương Môn, nằm dọc theo trục trung tâm của Bắc Kinh, tạo thành hình chữ V. Tổng cộng 56 khẩu đại bác được sử dụng, bắn 80 phát đạn nhân kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng.

Hơn 10.000 quân nhân, cùng với hơn 100 máy bay và hàng trăm vũ khí mặt đất, được sắp xếp thành các đội hình theo hệ thống chỉ huy thời chiến tham gia duyệt binh. Hệ thống khí tài mới của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc cũng lần đầu tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh năm nay.

Đội hình quân nhạc Trung Quốc dưới quốc kỳ Trung Quốc tung bay tại quảng trường thiên An Môn.

Đội danh dự lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Đội hình bay xếp thành số 80 trên bầu trời Bắc Kinh.

Lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc của Trung Quốc lần đầu tham gia duyệt binh.

Đội hình của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Một số đội hình tham gia duyệt binh.

Một số đội hình tham gia duyệt binh.

Các vũ khí tiên tiến tham gia duyệt binh bao gồm thiết bị tình báo không người lái, tên lửa siêu thanh, hệ thống gây nhiễu điện tử, máy bay không người lái (UAV) vũ trang, tàu ngầm không người lái tiên tiến, theo Tân Hoa Xã.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết toàn bộ vũ khí có mặt trong lễ duyệt binh đều được sản xuất trong nước và đã đưa vào biên chế.

Quân đội Trung Quốc cũng ra mắt nhiều vũ khí mới như tổ hợp phòng không chuyên chống thiết bị bay không người lái, vũ khí laser, và nhiều máy bay tàng hình.

Các đội hình khí tài quân sự tham dự duyệt binh.