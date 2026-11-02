24 người bị bắn chết trong loạt vụ xả súng đêm Halloween ở Mỹ

Làn sóng bạo lực đã diễn ra vào dịp lễ Halloween khắp nước Mỹ, với loạt vụ nổ súng xảy ra đêm 31/10, rạng sáng 1/11 ở nhiều địa điểm, từ California đến Delaware, từ các hộp đêm, cửa hàng bán trang phục tới bên ngoài các sân vận động.

Chỉ riêng ở khu phố Deep Ellum tại Dallas, Texas đã xảy ra ba vụ nổ súng liên tiếp vào rạng sáng 1/11, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Tại thành phố Detroit thuộc bang Michigan, một bé gái 5 tuổi vẫn còn mặc trang phục Halloween đã bị đạn bắn trúng ngực khi đang chơi ở căn phòng phía sau nhà, sau khi đi xin kẹo về.

"Cô bé đã nói với mẹ rằng: 'Con nghĩ là con bị bắn rồi'", Arnold Williams, sĩ quan Sở Cảnh sát Detroit, kể lại, thêm rằng hiện tình trạng sức khỏe của bé gái này đã ổn định.

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng gần sân vận động Legion Field ở Birmingham, Alabama, Mỹ, ngày 31/10. Ảnh: AP

Tại Jacksonville, bang Florida, 13 người đã bị bắn vào đêm Halloween, khiến hai nạn nhân tử vong, trong đó có một cô gái 17 tuổi thiệt mạng do trúng đạn lạc khi đang xếp hàng chờ vào bữa tiệc Halloween.

Theo Sở Cảnh sát Jacksonville, hai người khác bị thương trong sự việc này cũng là những nạn nhân vô tình bị trúng đạn.

Tại một địa điểm khác ở Jacksonville, 10 người đã bị bắn vào rạng sáng 1/11, khi tham gia bữa tiệc với hơn 100 khách mời. Vụ nổ súng khiến một nam thanh niên 20 tuổi thiệt mạng, hai người bị thương, trong đó một người nguy kịch.

Tiếng súng cũng vang lên tại một hộp đêm ở Jackson, bang Mississippi, khiến hai người thiệt mạng và 4 người bị thương. Tại một cửa hàng bán trang phục ở Bắc California, tay súng đã sát hại một bà bầu và làm 6 người bị thương, trong đó có hai thanh thiếu niên đang trong tình trạng nguy kịch.

Lỗ đạn trên một chiếc xe ôtô tại hiện trường vụ nổ súng ở Dallas, Mỹ, ngày 1/11. Ảnh: AP

Nhiều vụ nổ súng khác cũng xảy ra rải rác khắp nước Mỹ vào dịp Halloween, khiến tổng cộng 24 người thiệt mạng và 94 người bị thương. Theo một phân tích dữ liệu do FBI ghi nhận tại Boston năm 2005-2009, ngày 31/10 là ngày có mức độ bạo lực cao thứ ba trong năm ở Mỹ, chỉ đứng sau ngày quốc khánh 4/7 và ngày đầu năm mới 1/1.

James Alan Fox, chuyên gia tội phạm học tại Đại học Northeastern, người thực hiện nghiên cứu, cho biết thêm đối với trẻ vị thành niên, 31/10 là ngày nguy hiểm nhất trong năm. "Halloween là dịp các em ra ngoài vào buổi tối và tiếp xúc với nhiều người lạ", tiến sĩ Fox nói.

Halloween là dịp lễ mọi người thường hóa trang thành các nhân vật mình yêu thích, sử dụng nhiều đồ uống có cồn và dùng chất kích thích. Các chuyên gia cho rằng sự kết hợp của những yếu tố này cùng với chính sách tự do súng đạn ở nhiều bang có thể dẫn đến các hành vi bạo lực.