Ông ngoại xả súng sát hại 9 người thân

Thảm kịch xảy ra tại một căn nhà ở thành phố Erie hôm 10/10. Trong số các nạn nhân có Angelina Stone, con gái nghi phạm, đang mang thai ở những ngày cuối và dự sinh vào 14/10. Thai nhi chưa kịp chào đời cùng hai con nhỏ của cô là bé Isiah, 5 tuổi, và bé Amari’anna, gần 2 tuổi, cũng bị ông ngoại sát hại.

Theo cơ quan điều tra, vụ thảm sát bắt đầu bên trong ngôi nhà khi nghi phạm nổ súng bắn gục nhiều người thân. Phát hiện bất thường, hai người phụ nữ, 51 tuổi và 37 tuổi, hốt hoảng đập cửa xin can thiệp thì bị nghi phạm bước ra ngoài bắn ngay tại chỗ. Sau đó, hung thủ quay lại bên trong nhà và dùng súng tự sát. Khi cảnh sát có mặt, họ phát hiện thi thể hai bé nhỏ ở tầng một, bốn người lớn ở khu vực cầu thang và thi thể nghi phạm ở tầng trên cùng vũ khí gây án.

Bên ngoài hiện trường vụ xả súng. Ảnh: USA Today

Vụ xả súng đã tước đi mạng sống của 8 người trong cùng gia đình và một người bạn thân. Ngoài Angelina và các con, danh tính nạn nhân còn có Lora Roberts, mẹ của 5 đứa con. Cảnh sát cho biết vấn đề sức khỏe tâm thần của nghi phạm có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi này. Danh tính hung thủ hiện chưa được công bố chính thức do cơ quan chức năng đang tiến hành thông báo cho các người thân còn lại.

Thảm án gieo rắc nỗi đau thương bao trùm lên cộng đồng địa phương. Người dân và hàng xóm đã tập trung trước ngôi nhà đặt nến, hoa và gấu bông để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro lên tiếng chia buồn và gọi đây là một "ngày đen tối" đối với toàn bang. Quỹ quyên góp trực tuyến cũng nhanh chóng được thành lập để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.