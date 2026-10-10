Nóng: Xả súng kinh hoàng ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

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Theo truyền thông địa phương, cảnh sát nhận được báo cáo về một vụ nổ súng tại một ngôi nhà ở thành phố Erie vào tối thứ Sáu. Hai người phụ nữ sau đó được tìm thấy đã chết bên ngoài ngôi nhà; các nạn nhân khác được phát hiện bên trong.

Theo thông tin từ sở cảnh sát, nghi phạm ban đầu cố thủ trong nhà, dẫn đến cuộc đối đầu với đội SWAT được điều động đến hiện trường. Một nhiếp ảnh gia của một hãng truyền thông địa phương có mặt tại hiện trường cho biết anh đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng nổ trong suốt cuộc đối đầu.

Theo cảnh sát trưởng Rick Lorah của thành phố Erie, tay súng sau đó đã tự sát, nghi phạm chết do "vết thương do tự bắn vào mình".

Tại thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận rằng nghi phạm đã chết. Dựa trên thông tin hiện có, không còn mối đe dọa nào đối với công chúng”, cảnh sát trưởng tuyên bố tại một cuộc họp báo vào cuối ngày thứ Sáu (theo giờ Mỹ). Chính quyền thành phố cũng cho biết “tình hình đã được kiểm soát” và không còn nguy hiểm nào đối với công chúng.

Danh tính của các nạn nhân và nghi phạm đều chưa được công khai. Động cơ của vụ xả súng cũng vẫn chưa rõ ràng. “Các điều tra viên của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để làm rõ toàn bộ hoàn cảnh của vụ việc", Lorah nói, đồng thời cho biết thêm rằng “sẽ mất một thời gian để làm sáng tỏ mọi chuyện".