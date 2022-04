2 lần Nga muốn gia nhập NATO, vì sao bất thành?

Liên Xô từng 2 lần nỗ lực gia nhập NATO Tháng 2.1954, Ngoại trưởng Liên Xô Vyacheslav Molotov tuyên bố ý định gia nhập NATO của Moscow. “Câu trả lời tích cực sẽ giải tỏa căng thẳng quốc tế còn sự cự tuyệt sẽ giúp Liên Xô nhận thức được thái độ thực sự của NATO”, ông Molotov nói. Ngày 31.3.1954, Liên Xô gửi công hàm đến chính phủ các nước Mỹ, Anh và Pháp, đề nghị xem xét gia nhập NATO. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev cho rằng, nếu từ chối đề nghị, giới lãnh đạo phương Tây sẽ tự vạch trần và công khai việc NATO được xây dựng thực chất chỉ nhằm chống lại Liên Xô. Ngày 7.5.1954, Mỹ, Anh và Pháp bác bỏ đề nghị với lý do việc kết nạp Liên Xô "không phù hợp với tôn chỉ" của NATO. Năm 1983, Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Yuri Andropov đề cập đến khả năng Liên Xô gia nhập NATO với lý do quan hệ giữa Moscow - Bắc Kinh đang xấu đi. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công do vụ máy bay chở khách Hàn Quốc xâm phạm không phận Liên Xô bị tiêm kích Su-15 bắn hạ. NATO đổ lỗi cho Liên Xô về tai nạn này và tổ chức cuộc tập trận “Able Archer 83” để răn đe. Cuộc tập quy mô lớn của NATO khiến Liên Xô đặt lực lượng tấn công hạt nhân vào vị trí báo động và có nguy cơ thổi bùng một cuộc xung đột. Căng thẳng chỉ dịu đi khi Mỹ kêu gọi NATO giảm quy mô tập trận.