10 quốc gia có truyền thống đón năm mới độc đáo trên thế giới

Đốt hình nhân của người khó ưa, đập bánh mỳ vào tường hay đặt khoai tây dưới giường là 3 trong số các truyền thống đón năm mới thú vị của các quốc gia trên thế giới.

Thế giới mong chờ năm mới Nhâm Dần 2022 có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Unsplash

Thế giới chào đón năm mới 2022 với hy vọng về một khởi đầu an lành, thịnh vượng, may mắn và khởi sắc. Do sự đa dạng văn hóa, mỗi quốc gia đều có phong tục truyền thống đặc trưng, được truyền qua nhiều thế hệ, để cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Trang Lifestyle Asia gần đây chia sẻ một số hoạt động truyền thống độc đáo chào đón năm mới ở khắp nơi trên thế giới.

Colombia

Như một phần của truyền thống đón giao thừa ở quốc gia Nam Mỹ Colombia, người dân nước này thường "trông cậy" vào khoai tây hơn là các thầy bói.

Vào đêm giao thừa, người Colombia thường đặt 3 củ khoai tây dưới giường, một củ đã gọt vỏ, một củ chưa gọt vỏ và một củ gọt một nửa. Khi đồng hồ điểm sang thời khắc năm mới, họ sẽ nhắm mắt và lựa chọn một trong 3 củ khoai tây.

Nếu chọn phải củ đã gọt vỏ thì năm đó là một năm đầy thách thức về tài chính với người đó. Người Colombia coi khoai tây chưa gọt vỏ là biểu thị cho sự thịnh vượng, trong khi củ gọt một nửa là một sự cân bằng giữa thách thức và thịnh vượng trong năm mới.

Người Colombia và Ecuador cũng có cách tiễn biệt năm cũ rất độc đáo. Vào đêm giao thừa, họ sẽ đốt các hình nhân, đại diện cho những người mà họ không ưa hoặc những người đã mất trong năm cũ. Phong tục này thể hiện việc bỏ lại quá khứ phía sau và bắt đầu một năm mới với tâm thế tươi mới.

Hy Lạp

Người Hy Lạp đón năm mới bằng cách thưởng thức món vasilopita - một loại bánh mì ngọt - vào đúng lúc giao thừa. Phong tục này được thực hiện nhằm tôn vinh thánh Basil. Người lớn tuổi nhất trong nhà sẽ ăn một phần bánh mì đầu tiên. Một phần bánh mì được dâng lên thánh Basil, một phần khác được dành phát cho người đói khổ. Số còn lại dành cho các thành viên trong gia đình.

Một điều thú vị về chiếc bánh mỳ ở Hy Lạp dịp năm mới chính là khi làm bánh, người ta sẽ thả một đồng xu vào một chiếc bất kỳ. người nào ăn đúng chiếc bánh mỳ có đồng xu được cho là người có nhiều may mắn trong năm mới.

Người Hy Lạp còn treo hành trước cửa nhà. Phong tục này thể hiện cho sự phát triển và tái sinh trong năm mới. Vào buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, cha mẹ sẽ dùng những củ hành này để đánh thức lũ trẻ.

Phong tục độc đáo này được lấy cảm hứng từ sức sống mãnh liệt của một loại hành biển, có nhiều ở đảo Crete, Hy Lạp. Ngay cả khi bị bật gốc, loài hành biển này vẫn phát triển, ra lá và trổ hoa mới. Tóm lại, không gì có thể cản trở nó phát triển. Người Hy Lạp tin rằng, khi làm theo phong tục này, họ sẽ được ban cho sức sống mãnh liệt giống như cây hành biển.

Nhật Bản

Trước khi đồng hồ điểm 0h vào đêm giao thừa, người Nhật thường thưởng thức một tô mì soba. Những sợi mì này được làm bằng bột kiểu mạch và có thể cắt dễ dàng, với ngụ ý những hối tiếc trong quá khứ có thể dễ dàng bị loại bỏ để hướng đến năm mới.

Người Nhật còn tham gia lễ rung chuông vào đêm giao thừa. Chủ yếu được tổ chức ở các ngôi chùa Phật giáo, phong tục này bao gồm việc rung chuông 108 lần vào thời điểm chuyển giao năm cũ - năm mới.

Tây Ban Nha

Vào khoảnh khắc giao thừa, người Tây Ban Nha thường ăn 12 quả nho, mỗi quả một giây. Người dân xứ sở bò tót tin rằng, khi làm như vậy, họ sẽ có 12 tháng của năm mới ngập tràn điều tích cực, hạnh phúc và may mắn.

Nếu một người không thể ăn hết 12 quả nho trong 12 giây thì đó được coi là điều không may.

Đức

Lễ đón giao thừa ở Đức là một sự kiện ngọt ngào đáng nhớ. Người Đức thích kỷ niệm khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bằng cách tự thưởng cho mình một vài chiếc bánh ngọt hảo hạng của Đức. Món tráng miệng trong bữa ăn thì có đầy mứt trái cây hoặc sô cô la. Một số người vui tính thường lén thay nhân bánh thông thường bằng mù tạt để trêu đùa người thân, tạo tiếng cười trong năm mới.

Đan Mạch

Sau khi thưởng thức bữa tối thịnh soạn trong đêm giao thừa, người Đan Mạch sẽ kết thúc bữa ăn với món tráng miệng cao chót vót - thường là những chiếc bánh hạnh nhân xếp chồng lên nhau như một tòa tháp.

Không giống như một số quốc gia, người Đan Mạch coi bát đĩa vỡ là điềm lành. Đó là lý do vì sao người dân quốc gia Bắc Âu này có phong tục ném vỡ bát đĩa sứ và để các mảnh vỡ trước cửa nhà người thân, với hy vọng rằng những mảnh vỡ mang lại may mắn cho người thân trong năm mới.

Philippines

Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn trong năm mới 2022, hãy thử làm theo cách này của người dân Philippines. Vào khoảnh khắc giao thừa, người Philippines sẽ chào đón năm mới bằng cách ăn 12 loại quả hình tròn như cam, táo, dưa hấu..., tượng trưng cho 12 tháng trong năm.

Vì sao lại là quả hình tròn? Người dân Philippines quan niệm hình tròn giống như hình tiền xu và biểu thị cho sự thịnh vượng, dồi dào.

Ireland

Người Ireland thường dùng bánh mì để xua đuổi những linh hồn xấu ẩn nấp trong nhà của họ trước khi đón năm mới. Họ dùng bánh mỳ đập vào các bức tường trong nhà. Người Ireland tin rằng cách làm này có thể giúp xua đuổi những điều không may của năm cũ, mang lại thịnh vượng trong năm mới.

Brazil

Người Brazil tin một số thực phẩm và số 7 có thể mang lại may mắn. Vì vậy, họ thường ăn 7 quả nho để mong cầu sự sung túc, 7 hạt lựu để hy vọng có được thịnh vượng trong năm mới. Nhiều người còn mặc đồ trắng vào đêm giao thừa, dâng hoa và nến trắng cho Lemanja - một nữ thần biển cả.

Canada

Đêm giao thừa ở Canada, đặc biệt ở vùng nông thôn, sẽ không trọn vẹn nếu không đi câu cá trên sông băng cùng gia đình. Những buổi câu cá kéo dài suốt đêm khiến không khí tràn ngập niềm vui trong năm mới.

