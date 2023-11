“Sếp” Vietcombank chi tiền tỷ gom cổ phiếu khi vừa gia nhập HĐQT

Thị trường mở cửa với sắc xanh. Vn-Index tăng ngay từ đầu phiên. Các nhóm dẫn dắt đều tăng khá tốt. Bất động sản đang nổi lên là nhóm có sức hút nhất, trong đó NVL dẫn đầu về thanh khoản. Nhóm chứng khoán cũng có 3 cái tên có sức hút với nhà đầu tư là VIX, VND, SSI.

Bên mua dần đánh mất vị thế khiến các chỉ số chính lui về quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, sắc xanh được duy trì bền vững trong cả phiên giao dịch.

Kết quả hôm nay 29/11, Vn-Index tăng đúng bằng số điểm phiên hôm qua 7,37 điểm (0,67%) lên 1.102,8 điểm. HNX Index tăng 2,64 điểm (1,18%), lên 227,03 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0,21 điểm (0,25%), lên 84,87 điểm.

Thị trường ngập tràn sắc xanh

Đây vẫn là giai đoạn kiểm định vùng cân bằng sau nhịp phục hồi tạo đáy nửa đầu tháng 11. Nhà đầu tư vẫn không chắc mức điều chỉnh 2 tuần nay đã đủ hay chưa, nên sự hào hứng chỉ mang tính thời điểm và không bền vững.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thanh khoản lại tụt sâu. Tổng giá trị giao dịch đạt 14,5 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 383 mã tăng giá, 97 mã đứng giá tham chiếu và 122 mã giảm giá.

PLX là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,69 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của Vn-Index 0,96 điểm.

Tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chính, VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank giảm 0,82%, còn 85.100 đồng/cổ phiếu.

Liên quan đến VCB, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT Vietcombank vừa công bố thông tin đăng ký mua 10.000 cổ phiếu VCB. Giao dịch thực hiện từ ngày 30/11 đến ngày 29/12/2023. Hiện bà Oanh chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu VCB nào.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/11, giá cổ phiếu VCB giảm 0,23% còn 85.800 đồng, tăng gần 39% trong 1 năm qua. Tạm tính giá này, bà Oanh dự chi 858 triệu đồng sở hữu số cổ phiếu trên.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT Vietcombank

Bà Oanh là Phó Tổng Giám đốc Vietcombank vừa được đề cử vào vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 24/11 thông qua phiên họp ĐHĐCĐ bất thường.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1975 tại Nghệ An, thường trú tại phố Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Bà tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, cử nhân Ngoại ngữ Đại học Ngoại Ngữ và Thạc sỹ kinh doanh Đại học New South Wales, Australia.

Bà gia nhập Vietcombank từ năm 1997 với vai trò Cán bộ Phòng Dự án - Sở giao dịch Vietcombank, sau đó trải qua nhiều vị trí tại các phòng ban của ngân hàng. Tháng 5/2013 bà Oanh được bầu làm Ủy viên HĐQT Vietcombank. Kể từ tháng 12/2014 đến nay, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

