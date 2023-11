Đất nền giá rẻ nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư

Trước áp lực về lãi vay ngân hàng, thời gian qua nhiều nhà đầu tư đã buộc phải rao bán khoản đầu tư vào BĐS với mức giảm từ 10 đến 30% để có thể nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Tuy nhiên, theo khảo sát, những trường hợp cắt lỗ phần lớn đến trong phân khúc giá trị lớn, không gần khu dân cư và hạ tầng chưa đồng bộ.

Trong khi đó, phân khúc đất nền giá rẻ dưới 1 tỷ đồng vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Anh Chiến (Hà Đông – Hà Nội) cho biết trước việc lãi tiết kiệm liên tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm thời gian gần đây, gia đình đã quyết định tìm kiếm kênh đầu tư mới trong đó có quan tâm tới phân khúc đất nền dưới 1 tỷ đồng.

Nhà đầu tư này cho biết đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào đất nền trong phân khúc từ 500 – 700 triệu đồng và cuối tuần vừa qua đã dành thời gian cùng môi giới đi thực địa một số khu vực tại Thanh Oai, Chương Mỹ,… “Trong giai đoạn sốt đất khó có thể tìm được những lô đất nền với mức giá từ 500-700 triệu đồng ở những khu vực này. Tuy nhiên, hiện nay những người có nhu cầu mua ở thực hay đầu tư lại có khá nhiều sự lựa chọn khi mức giá được chủ đất đưa ra đã giảm đáng kể so với thời kỳ sốt đất cuối năm 2021, đầu năm 2022”, anh Chiến cho biết.

Phân khúc đất nền giá từ 500 – 700 triệu đồng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư

Chị Dung, một môi giới BĐS khu vực Hà Đông, cho biết thời gian gần đây lượng khách tìm kiếm đất nền phân khúc dưới 1 tỷ đồng ở khu vực vùng ven là khá nhiều, lượng giao dịch cũng diễn biến tích cực. “Nhiều hôm vừa dẫn khách xem buổi sáng, khi người mua còn đang phân vân suy nghĩ trước khi xuống tiền thì buổi chiều chủ đất gọi lại thông báo đã giao dịch thành công cho người mua khác”, chị Dung chia sẻ.

"Đất nền ven đô tại Hà Nội vẫn là một sản phẩm hấp dẫn nhà đầu tư bởi tính thanh khoản và giá trị. Không ít nhà đầu tư sẵn tài chính đang "gom" những mảnh đất lớn để thực hiện tách thửa trong thời gian tới", chị Dung cho biết thêm.

Ở phía Nam, chị Minh Phương chia sẻ hiện phân khúc đất nền từ 500 – 700 triệu đồng khu vực huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng nhận được nhiều sự quan tâm của khách đầu tư. Chị Phương cho biết so với giai đoạn sốt đất thì giá ở đây đã giảm sâu từ 40-50% do chủ đầu tư cần tiền để đầu tư tiếp vào hạ tầng. Do đó những nhà đầu tư có sẵn về tài chính đã bắt đầu tìm hiểu và thực hiện những giao dịch. Cuối tháng 10 vừa qua chị cũng đã chốt thành công 2 giao dịch với mức giá 450 triệu đồng/lô đất nền trong khu dân cư và ô tô 16 chỗ có thể vào. Nhà đầu tư này cũng cho biết với những khu vực được đầu tư hạ tầng đồng bộ hơn, mức giá dao động từ 700-750 triệu đồng/lô.

Theo chị Phương, ở phân khúc đất nền giá rẻ, lượng người đầu tư và người mua ở thực gần như ngang bằng nhau. Nhà đầu tư những phân khúc này có tiềm lực kinh tế không quá mạnh, đầu tư nhỏ lẻ hoặc để sử dụng luôn nhưng thường có sẵn tài chính.

Sau khi thị trường BĐS rơi vào trầm lắng trong hơn 1 năm qua, những nhà đầu tư có kinh nghiệm đánh giá tiềm năng đất nền giá rẻ ven đô và ở các tỉnh vẫn đang hiện hữu. Song theo chuyên gia, các nhà đầu tư cần cẩn trọng bởi thị trường thời điểm hiện tại vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt về mặt thanh khoản. Chưa kể, thị trường đất nền phân lô, ở một góc độ nào đó, vẫn nằm trong tầm thao túng của những "tay to".

Trao đổi với báo chí, ông Trần Khánh Quang, chuyên gia đầu tư bất động sản nhận định thị trường năm nay có cơ hội nhưng khá mờ, thời cơ có thể chỉ thực sự chín muồi trong năm 2024. Đất nền vẫn sẽ là phân khúc có khả năng sinh lời cao nhưng hiện không dành cho số đông và cần chọn lọc kỹ.

Theo các chuyên gia, các tháng cuối năm nay, đầu năm 2024 có thể là thời điểm xuống tiền thích hợp nhất và để an toàn khi đầu tư đất tỉnh, các nhà đầu tư cần xác định thời gian chờ có thể lên đến 3-5 năm hoặc dài hơn. Điều này chỉ phù hợp với dòng tiền nhàn rỗi, không nên dùng đòn bẩy tài chính.

Nguồn: [Link nguồn]