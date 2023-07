Mỗi ngày trong quý II, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long lãi hơn 15 tỷ sau thuế

Thị trường giao dịch giằng co ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Hàng loạt mã như NVL, HQC, DIG, DXG, BCG, IJC đều thuộc top 10 cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường.

Vn-Index diễn biến tích cực hơn vào phiên chiều nhờ lực đỡ khá tốt từ hàng loạt các cổ phiếu lớn. Một số cái tên đáng chú ý có thể kể đến như NVL (+2.80%), VHM (+2.43%), MSN (+2.26%) hay VNM (+2.25%).

Nhóm cổ phiếu có mức tăng ấn tượng nhất toàn thị trường đó là chứng khoán. Rất nhiều cổ phiếu trong nhóm đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay như ORS (+5.73%), VIX (+5.19%), VND (+4.64%) hay HCM (+1.31%). Bất động sản là nhóm duy nhất giảm điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay. Ngoài DXG (+4.99%) và NVL (+2.80%) tăng điểm thì hầu hết các cổ phiếu còn lại đều đồng loạt giảm.

Kết phiên hôm nay 28/7, VN-Index tăng mạnh 10.34 điểm (+0.86%), đạt 1.207,67 điểm. HNX Index tăng 1,89 điểm, tương đương tăng 0,8%, lên 237,54 điểm. Upcom Index tăng 0,27 điểm, tương đương 0,31%, lên 88,91 điểm.

Sắc xanh phủ rộng trên bảng giao dịch điện tử

Thanh khoản dù sụt giảm so với phiên hôm qua nhưng vẫn đứng ở mức khá cao. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 24,7 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 328 mã tăng điểm, trong khi đó số mã giảm điểm chỉ là 139, còn lại là 57 mã đóng cửa ở mốc tham chiếu.

Phiên này, VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chính khi đem về cho Vn-Index 1,56 điểm. Ở chiều ngược lại, SAB lấy đi của VN-Index 0,5 điểm.

Ngoài SAB, HPG là cổ phiếu tác động tiêu cực thứ hai lên chỉ số khi lấy đi của Vn-Index 0,14 điểm. Sau đà tăng ấn tượng trước đó, thời gian gần đây, cổ phiếu của tỷ phú Trần Đình Long đã chững lại.

Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long làm ăn tốt hơn trong quý II

Liên quan đến HPG, CTCP Tập đoàn Hoà Phát vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu 29.800 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.448 tỷ đồng, giảm 64% so với quý II năm ngoái và gấp 3,78 lần so với quý I/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 56.665 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt 30% và 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, Hòa Phát giữ thị phần số 1 về thép xây dựng (32%), ống thép (27%). Tôn mạ nằm trong Top 5 nhà sản xuất lớn nhất.

Về bất động sản, Tập đoàn tiếp tục đầu tư mở rộng các khu công nghiệp (KCN) hiện có. Tổng quỹ đất KCN Hòa Phát được phê duyệt quy hoạch là hơn 1.133 ha.

Hòa Phát đang dồn lực triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, công suất 5,6 triệu tấn HRC/năm. Sau khoảng hơn 1 năm, dự án đã triển khai được khoảng 30% khối lượng công việc. Dự kiến, dự án Dung Quất 2 sẽ cho ra sản phẩm vào năm 2025.

