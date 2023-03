HPG đứng đầu danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trên HOSE trong tháng 2

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường tháng 2/2023. Theo đó, cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát là cổ phiếu có khối lượng và giá trị giao dịch lớn nhất, xếp thứ 2 sau cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Quy mô thị trường trên HOSE tính đến hết ngày 28/2/2023, có 510 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF và 94 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 140,97 tỷ cổ phiếu.

Cổ phiếu HPG đứng đầu trong danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trên HOSE ở tháng 2

Giá trị vốn hóa đạt hơn 4,08 triệu tỷ đồng, giảm 7,83% so với tháng trước, chiếm hơn 94,14% tổng giá trị vốn hóa niêm yết toàn thị trường và tương đương 43% GDP năm 2022 (GDP theo giá hiện hành).

Đến hết tháng 2/2023, trên HOSE có 36 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam vẫn là doanh nghiệp duy nhất có vốn hóa trên 10 tỷ USD.

Về thanh khoản thị trường, khối lượng và giá trị giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt gần 567,7 triệu cổ phiếu (giảm 2,14% so với tháng trước) và hơn 10 ngàn tỷ đồng (giảm 4,6% so với tháng trước).

Về diễn biến của chỉ số, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2023, VN-Index đạt 1.024,68 điểm, giảm 7,78% so với tháng 1/2023 và tăng 1,75% so với cuối năm 2022; VNAllshare đạt 966,19 điểm, giảm 10,05% so với tháng 1/2023, và giảm 0,46%% so với cuối năm 2022; VN30 đạt 1,014.96 điểm, giảm 9,79% so với tháng 1/2023 và tăng 0,97% so với cuối năm 2022.

Bất động sản là một trong các nhóm ngành giảm điểm trong tháng 2

Ngành bất động sản, hàng tiêu dùng và công nghiệp đều giảm điểm trong tháng. Cụ thể, ngành bất động sản (VNREAL) giảm 13,43%; ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) giảm 12.38% và ngành công nghiệp (VNIND) giảm 11,45%.

Cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát có giá trị và khối lượng giao dịch nhiều nhất trong tháng, giá trị mua ròng xếp thứ 2 sau cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Diễn biến thị trường trong những phiên gần đây với trạng thái giằng co trong bối cảnh thanh khoản giảm và ở mức thấp. Các chuyên gia nhận định, trong phiên cuối tuần (3/3), VN-Index vẫn sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp và nhà đầu tư hiện tại không nên mua mới và nên canh hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Công ty CK Tân Việt – TVSI cho rằng, xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn là giảm điểm khi đã xuất hiện đỉnh sau và đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhà đầu tư hiện tại không nên mua mới và nên canh hạ tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn khi đang diễn ra nhịp hồi phục. Trạng thái thị trường hiện tại chỉ thay đổi nếu VN-Index đóng cửa tuần nào đó cao hơn mốc 1.095 điểm.

Với diễn biến hiện tại, Công ty CK Vietcombank – VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư đã bắt đáy thành công phiên ngày 01/03 bám sát thị trường tại vùng điểm 1.040 – 1.050 điểm để có thể hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn kịp thời nếu áp lực bán bất ngờ xuất hiện trở lại.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/hpg-dung-dau-danh-sach-co-phieu-co-khoi-luong-giao-dich-lon-nhat-tre...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/hpg-dung-dau-danh-sach-co-phieu-co-khoi-luong-giao-dich-lon-nhat-tren-hose-trong-thang-2-c6a23950.html