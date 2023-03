Ra trường và đi làm bao lâu có thể mua được nhà riêng?

Chủ đề trên được chia sẻ trên một diễn đàn bạn trẻ mới đây, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vậy, với những người tự thân, sau khi tốt nghiệp và đi làm thì sau bao lâu sẽ có đủ khả năng tài chính để mua nhà riêng?

Nhiều người trẻ băn khoăn, sau khi tốt nghiệp và đi làm thì sau bao lâu sẽ có đủ khả năng tài chính để mua nhà riêng?

Chia sẻ trên một trang diễn đàn về bạn trẻ, việc làm mới đây, tài khoản có tên Phạm Bình đã viết: “Tôi học ở một trường top tại TP HCM, có tới hai bằng đại học, một bằng Thạc sĩ, mà lương tháng cũng chỉ 20 triệu đồng, gọi là đủ ăn, đủ sống và có một ít tích lũy. Nhìn lên thì có thể tôi chẳng bằng ai, nhưng đó cũng tạm gọi là thành quả sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi chưa có vợ con, lối sống đơn giản, lành mạnh và tiết kiệm. Mỗi tháng nhận lương, sau khi trừ đi tiền ăn, tiền nhà, xăng xe, hiếu hỷ và chi tiêu lặt vặt, tôi để dư được khoảng 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, làm một bài toán đơn giản thế này, nếu mỗi tháng tôi dư được 10 triệu đồng, thì một năm tôi có 120 triệu đồng. Sau 20 năm đi làm, nếu không đau ốm, bệnh tật gì, tôi sẽ dành dụm được khoảng 2,4 tỷ đồng. Khi đó mới tính chuyện mua nhà, còn hiện tại kế hoạch mua nhà có lẽ chỉ là chuyện của tương lai xa..."

Dòng trạng thái của Phạm Bình đã thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận với nhiều ý kiến đồng cảm nhưng cũng có nhiều ý kiến đã phân tích rất rõ ràng về quan niệm việc làm, thu nhập, lập nghiệp và mua nhà...

Tài khoản Quốc Cường tỏ ra đồng cảm, cho rằng: “Với thu nhập văn phòng bình thường, để mua nhà hoặc đất Hà Nội/TPHCM mất cỡ khoảng 2 chục năm trở lên là đương nhiên rồi”.

Tài khoản Hào Dương cũng cho rằng, với thế hệ trẻ sinh sau, dù cố gắng làm và tiết kiệm vẫn khó mua nhà hơn thế hệ trước. "Sau 10 năm lương tôi tăng 5 lần (từ 6 triệu lên 30 triệu) nhưng bất động sản đó tăng hơn 7 lần thậm chí cả chục lần (từ 500 triệu/lô lên 5 – 7 tỷ/lô)."

Tuy nhiên, khá nhiều người tham gia bình luận cho rằng với những người trẻ mới đi làm, chưa nên vội vàng áp lực chuyện mua nhà hoặc kiếm tiền, mà hãy tranh thủ làm việc tốt và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Rồi mọi thứ sẽ có.

Tài khoản Yến Phong bình luận: “Cứ cầm tấm bằng đi làm thuê rồi mong tích góp đến khi mua dc nhà thì xa vời lắm. Hãy tạo ra sự đột phá bằng cách làm chủ. Bằng cách đi đầu tư... Làm sao để tạo ra thu nhập gấp nhiều lần số lương đi làm thuê mới là con đường thành công.

Một tài khoản khác thì tranh luận: Mỗi thời lại có một cái khó khác nhau. Ngày xưa, bố mẹ chúng ta tuy mua đất rẻ nhưng rất khó khăn để kiếm được tiền. Tốt nhất, không nên than vãn và cũng không nên so sánh.

Nhiều người thì cho rằng, không nên than vãn và cũng không nên so sánh mà hãy nỗ lực làm việc...

Đồng quan điểm, tài khoản Hung Le phân tích: “Phần lớn các ý kiến đều cho rằng việc nhiều người có trình độ học vấn nhưng cố gắng thế nào cũng không mua được nhà là một bất công. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, ở thời nào cũng có cái khó khăn của nó, đừng nghĩ ra đời làm vài năm là có ngay nhà, đất, trừ khi bạn được thừa hưởng tài sản thừa kế của cha mẹ để lại”.

Bằng minh chứng từ bản thân, người này chia sẻ thêm: “Đầu thập niên 90, tôi ra trường và lên thành phố tìm kiếm việc làm thêm để học tiếp. Tôi làm việc cho một chi nhánh của công ty, người quản lý chính chỉ hơn tôi một tuổi, cũng là con của ông chủ. Tôi ước ao sau này gây dựng được cơ sở kinh doanh như vậy.

Sau khi học xong, tôi quay về tỉnh làm việc cho một công ty FDI những năm cuối 2000. Tôi cũng lập gia đình và mua nhà để tự mở cơ sở kinh doanh. Thời điểm ấy đánh dấu kế hoạch của tôi đã thực hiện được bước đầu sau gần 10 năm ấp ủ. Đến nay, tôi đã có được thành quả nhất định, nhưng đó cũng là kết quả sau 30 năm nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ.

Những đồng nghiệp trước đây cùng làm trong công ty với tôi, tới nay, họ đã ở những vị trí quản lý cấp cao trong những tập đoàn đa quốc gia. Họ cũng trải qua hơn 25 năm làm việc, phấn đấu, đến nay mới có sự nghiệp vững chắc như vậy”...

Cuối cùng, tài khoản Hung Le nhắn nhủ: “Tôi nói vậy để các bạn trẻ bây giờ, nhất là với những cử nhân đại học mới ra trường thêm vững tin vào tương lai của mình, đừng sốt ruột khi vẫn chưa có thành quả gì sau vài năm đi làm, đừng thấy người khác có nhà, có xe từ sớm mà nhụt chí. Thành công sẽ chỉ đến với những người thực sự nỗ lực, quyết tâm, và kiên trì”.

Nhiều ý kiến khác đồng quan điểm, cho rằng “thời nào cũng có cái khó nhưng mình gần 50 tuổi, chưa thấy ai chăm chỉ, nỗ lực, chịu khó mà không thành công cả”.

“Mình dân ngoại tỉnh, tốt nghiệp đại học đầu 2000 sau hơn 20 năm cố gắng giờ hơn (về tài chính) rất nhiều bạn bè thời đó người Hà Nội, có sẵn nhà cửa bố mẹ cho. Từ bản thân mình chỉ muốn chia sẻ là các bạn trẻ hãy nỗ lực, thật sự nỗ lực, cố gắng hơn mỗi ngày (cộng thêm may mắn trong cơ hội do sự nỗ lực mang lại), chuyện nhà cửa chắc chắn sẽ không là vấn đề gì trong khoảng 30-40 tuổi. Còn vừa ra trường vài năm mà mua được nhà cửa (tự thân) thì rất hiếm và cần rất rất nhiều may mắn”...

Người trẻ nghĩ gì về việc mua nhà? Bạn mới đi làm và suy nghĩ gì về việc sở hữu nhà riêng? Thời nay, đi làm thuê và tiết kiệm tiền để mua nhà là chuyện không tưởng Có lẽ 20 năm sau tôi mới dám nói chuyện mua nhà Tôi đang nỗ lực làm việc và tin tưởng sẽ sớm đạt được ước mơ này Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

