Cổ phiếu một doanh nghiệp phăm phăm tăng tới 85% chỉ sau một tuần, bất chấp đà giảm của thị trường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.218,81 điểm, giảm 21,90 điểm – tương đương 1,77%. Tương tự, trên sàn HNX, chỉ số Hnx-Index cũng giảm 6,36 điểm – tương đương 2,07%, đóng cửa ở mức 300,66 điểm.

Đáng chú ý, dù thị trường trong chuỗi ngày dài ảm đạm nhưng cổ phiếu của một doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động vui chơi giải trí lại ngược dòng, tăng giá 85% chỉ sau một tuần.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/5, cổ phiếu DSD của DHC Suối Đôi (UPCoM: DSD) có giá 18.500 đồng/cp, tăng 85% sau một tuần. Mã này giao dịch lần đầu tiên trên sàn UPCoM ngày 17/5, với giá tham chiếu 10.000/cp.

DHC Suối Đôi có giá cổ phiếu tăng 85% chỉ sau một tuần

DHC Suối Đôi thành lập năm 2012, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động vui chơi giải trí. Công ty hiện đang là chủ đầu tư của công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, nằm tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 311 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Đầu tư DHC có tỷ lệ nắm giữ cao nhất với 33,7%, tương đương 10,5 triệu đơn vị. Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT điều hành sở hữu 10,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 33%.

Cổ phiếu tăng mạnh trong khi kết quả kinh doanh của DN này lại đi xuống do chịu ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid -19. Xét kết quả kinh doanh năm 2021, DHC Suối Đôi ghi nhận doanh thu thuần giảm 68,4% còn 17,4 tỷ đồng, chủ yếu do nguồn thu từ dịch vụ vui chơi, ăn uống và nghỉ dưỡng – mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 71% còn 15,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do đơn vị kinh doanh dưới giá vốn nên lợi nhuận gộp âm 11,3 tỷ đồng, cùng kỳ âm 11,1 tỷ đồng...

Nhận định về thị trường phiên giao dịch 24/5, các công ty chứng khoán cho rằng, thị trường vẫn đang trong giai đoạn rủi ro và chiến lược hợp lý giai đoạn này vẫn là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp (tối đa 50% tài sản) cho tới khi dòng tiền được cải thiện rõ rệt hơn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam – KBSV cho rằng, chỉ số có thể quay xuống kiểm định lại vùng hỗ trợ sâu quanh 1190 (+-5)

“VN-Index trải qua một nhịp giảm điểm với biên độ mở rộng trong phiên trước khi hồi phục một phần về cuối phiên. Với việc đánh mất vùng hỗ trợ gần quanh 1230, tương ứng với MA5, trạng thái của thị trường đang trở nên kém tích cực hơn.

Áp lực bán gia tăng trong các nhịp sụt giảm để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong những phiên tới và chỉ số có thể quay xuống kiểm định lại vùng hỗ trợ sâu quanh 1190 (+-5). Đây là điểm đỡ then chốt cần được giữ vững nhằm tránh rủi ro phá đáy ngắn hạn.

Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đã đề cập đối với các cổ phiếu mục tiêu”.

Đồng quan điểm, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - TVSI cũng đưa ra lưu ý, thị trường vẫn đang trong giai đoạn rủi ro và chiến lược hợp lý giai đoạn này vẫn là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp ( tối đa 50% tài sản) cho tới khi dòng tiền được cải thiện rõ rệt hơn".

Lạc quan hơn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC cho rằng, nhà đầu tư cân nhắc mua tích lũy tại các cổ phiếu lớn.

"Với lực cầu chưa có cải thiện ở vùng giá cao, áp lực cản dâng cao khiến thị trường lùi bước để kiểm tra lại sự hỗ trợ của dòng tiền đã tham gia bắt giá thấp thời gian qua. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn có xu hướng gia tăng tốt khi VN-Index bắt đầu tiếp cận vùng hỗ trợ 1.200 +/- 15 điểm.

Có khả năng thị trường sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ và đi ngang trong vùng hỗ trợ 1.200 +/- 15 điểm. Do vậy, Quý nhà đầu tư có thể cân nhắc mua tích lũy tại các cổ phiếu lớn có định giá tốt trong trường hợp thị trường có đợt điều chỉnh".

