Nóng nhất trong ngày: Giá vàng miếng gây bất ngờ; Sản phẩm ghi "Hải Sen" vứt thành đống, đốt cháy nham nhở

Giá vàng miếng SJC gây bất ngờ trên thị trường tự do

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào quanh 117,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 119,6 triệu đồng/lượng, ổn định so với sáng hôm qua.

Cùng xu hướng "bất động", giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng được giao dịch ở mức 113,7 triệu đồng/lượng mua vào và 116,2 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng đứng yên

Giá vàng trong nước những ngày qua biến động trong vùng hẹp và không có nhiều sự cách biệt giữa các đơn vị kinh doanh vàng.

Một diễn biến đáng chú ý là trên thị trường tự do, giá vàng miếng được các cửa hàng vàng báo giá còn thấp hơn cả vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng. Giá vàng miếng SJC đang được một số tiệm vàng báo giá quanh 118 triệu đồng/lượng mua vào, 119,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giai đoạn trước, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do thường cao hơn 1-2 triệu đồng so với giá bán trong các doanh nghiệp, ngân hàng.

Sản phẩm ghi "Hải Sen" vứt thành đống, đốt cháy nham nhở gần nhà "TikToker Hải Sen" vừa bị bắt

Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” với 2,6 triệu người theo dõi, bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam ngày 14/6/2025 vì tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự 2015. Cùng bị khởi tố là Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé, nơi Hải là thành viên góp vốn. Công an phát hiện công ty này bán hơn 800.000 sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Shopee, trong đó “Siro ăn ngon Hải Bé” chiếm hơn 100.000 hộp. Kết quả giám định cho thấy các thành phần như Vitamin A, Canxi, Vitamin C trong siro chỉ đạt dưới 70% so với công bố, bị xác định là hàng giả theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Gần nhà Hải tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, cách khoảng 700m, tại hồ Thường Xung, nhiều sản phẩm mang thương hiệu “Hải Sen” như xịt xoang, sâm tố nữ bị vứt bỏ thành đống, đốt cháy nham nhở, dù còn hạn sử dụng đến năm 2026-2027. Điều này đặt ra nghi vấn Hải cố ý phi tang hàng giả trước khi bị bắt. Công an thu giữ nhiều mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Vụ việc gây xôn xao dư luận, đặc biệt khi kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” nổi tiếng với các video quảng cáo hài hước, thu hút hàng triệu người xem. Hiện công an đang mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật.

Giá xăng ngày mai có khả năng tăng mạnh khi xung đột Israel - Iran leo thang

Giá xăng trong nước ngày 19/6/2025 có thể tăng lần thứ 4 liên tiếp, dự kiến tăng 970-1.120 đồng/lít cho xăng và 1.020-1.130 đồng/lít cho dầu diesel nếu Liên Bộ Công Thương - Tài chính không sử dụng Quỹ bình ổn giá. Trường hợp chi Quỹ, mức tăng có thể thấp hơn. Nguyên nhân chính là giá dầu thế giới biến động mạnh do xung đột Israel - Iran leo thang, gây lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, nơi chiếm 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.

Giá xăng ngày mai có khả năng tăng mạnh

Tuần qua, giá dầu Brent đạt 78,5 USD/thùng, cao nhất từ tháng 1/2025, còn dầu WTI chạm 77,62 USD/thùng, đỉnh gần 5 tháng. Phiên 16/6, giá dầu giảm nhẹ (Brent: 73,23 USD/thùng; WTI: 71,77 USD/thùng) do thông tin Iran muốn ngừng bắn, nhưng đến 17/6, giá tăng vọt 5% khi xung đột tiếp diễn. Sáng 18/6, giá Brent đạt 76,65 USD/thùng (+0,26%), WTI 75,13 USD/thùng (+0,39%). Dù cơ sở sản xuất dầu của Iran chưa bị thiệt hại nghiêm trọng, căng thẳng địa chính trị vẫn đẩy giá dầu lên.

Trong nước, kỳ điều hành giá 12/6 ghi nhận xăng RON 95 tăng 270 đồng/lít lên 19.960 đồng/lít, E5 RON 92 tăng 200 đồng/lít lên 19.460 đồng/lít, dầu diesel tăng 280 đồng/lít lên 17.700 đồng/lít. Liên Bộ không trích lập hay chi Quỹ bình ổn, phản ánh xu hướng giá thế giới. Doanh nghiệp dự báo giá xăng ngày 19/6 sẽ tiếp tục tăng mạnh, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và sản xuất.

Điện thoại 499 USD của ông Trump có thể vẫn sản xuất tại Trung Quốc

Mẫu smartphone T1 giá 499 USD của Tập đoàn Trump, dù được quảng bá “sản xuất tại Mỹ”, nhiều khả năng vẫn được thiết kế và lắp ráp tại Trung Quốc, theo các chuyên gia công nghệ. Francisco Jeronimo từ IDC khẳng định không thể sản xuất hoàn toàn tại Mỹ do thiếu dây chuyền và nhân lực phù hợp. Blake Przesmicki (Counterpoint Research) cho rằng T1 có thể do một công ty ODM Trung Quốc thực hiện, vì Mỹ không có năng lực sản xuất smartphone quy mô lớn. Jeff Fieldhack nhấn mạnh ngay cả khi lắp ráp tại Mỹ, T1 vẫn phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu.

Màn hình AMOLED 6.8 inch của T1 có thể từ Samsung, LG (Hàn Quốc) hoặc BOE (Trung Quốc). Chip xử lý nhiều khả năng từ MediaTek hoặc Qualcomm (Đài Loan), camera 50MP cần cảm biến từ Sony (Nhật Bản), còn bộ nhớ có thể từ Micron (Mỹ) hoặc Samsung. Chuỗi cung ứng toàn cầu khiến việc “sản xuất tại Mỹ” chỉ mang tính biểu tượng.

Donald Trump từng chỉ trích Apple sản xuất ở nước ngoài và đe dọa áp thuế nhập khẩu, nhưng chính Apple cũng phụ thuộc vào Trung Quốc và châu Á. T1 không ngoại lệ, khó đạt mục tiêu sản xuất nội địa trong thời gian ngắn với chi phí thấp. Việc công bố T1 có thể là động thái chính trị, phù hợp thông điệp ủng hộ sản xuất trong nước.

So với iPhone 16 Pro Max (1.199 USD), T1 rẻ hơn nhưng dùng linh kiện tầm trung, chạy Android, khó cạnh tranh với các smartphone cao cấp. Sức hút của T1 sẽ phụ thuộc vào thương hiệu Trump và truyền thông hơn là chất lượng vượt trội.