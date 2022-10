Chi gần 7 tỷ đồng mỗi ngày cho quảng cáo, khuyến mại, "đại gia bia rượu" thu về hơn 15 tỷ đồng/ngày

Thị trường mở cửa trong sắc xanh nhưng đà tăng không duy trì được lâu. Áp lực bán khiến Vn-index về dưới mốc 1.050.

Lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện khi VN-Index lùi về dưới mốc 1.040 điểm.

Tại nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index rơi gần 30 điểm với 26 mã giảm trong đó hơn một nửa trong số này mất trên 3% thị giá. Chỉ có 4 mã duy trì được sắc xanh là SAB, VCB, GAS và VHM.

Sắc đỏ lan rộng trên thị trường với số mã giảm gấp 10 lần mã tăng trong bối cảnh VN-Index đuối dần về cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index giảm 38,63 điểm (3,65%) còn 1.019,82 điểm, HNX-Index giảm 8,47 điểm (3,75%) còn 217,41 điểm, UPCoM-Index giảm 2,21 điểm (2,74%) đạt 78,57 điểm.

Xanh sàn và đỏ là hai sắc màu chủ đạo hôm nay

Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong phiên hôm nay khi dòng tiền bắt đáy bắt đầu vào cuộc. Giá trị giao dịch đạt hơn 16,6 nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu họ Vin lao dốc hàng loạt, tác động xấu đến xu hướng của chỉ số. VHM lấy đi của Vn-index 2,24 điểm, VIC lấy đi 1,74 điểm.

Ở chiều ngược lại, kìm hãm bớt đà giảm của chỉ số là SAB, VPD, KDC. Trong đó SAB giao dịch tích cực nhất khi đóng góp cho Vn-index 0,28 điểm.

Phiên này là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu SAB bất chấp thị trường lao dốc mạnh. Chốt phiên, cổ phiếu này tăng 0,89%, dừng ở 193.000 đồng/cổ phiếu.

Liên quan đến SAB, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần 8.635 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán bia chiếm 89% cơ cấu tổng doanh thu.

Tình hình kinh doanh của ông lớn Sabeco rất khả quan

Giá vốn hàng bán đạt 5.941 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2021 do đó, biên lợi nhuận gộp tăng lên 31% so với 27% cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Sabeco tăng 196% so với quý III/2021 đạt 1.395 tỷ đồng. Trong cơ cấu chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo, khuyến mãi chiếm tỷ trọng lớn nhất (63%) và ghi nhận 1.853 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 24.950 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.424 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sabeco, doanh thu của doanh nghiệp cao hơn năm ngoái khi cả nước đã thoát khỏi tình trạng đóng cửa và nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Vì cùng kỳ năm ngoái, thời gian này một số tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là TP HCM bị phong toả từ cuối tháng tháng 7 đến đầu tháng 10.

