7 kiểu quần hot 2026

Do cloud dancer là màu hot nhất 2026, quần trắng trở thành xu hướng thịnh hành. So với quần đen, món đồ này giúp bạn trông phong cách và trẻ hơn.

Theo Vogue, xu hướng làng mốt mỗi năm được các hãng hàng đầu thế giới nghiên cứu và quyết định. Các lựa chọn được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có bối cảnh xã hội, thị hiếu người tiêu dùng, chu kỳ thời trang.

Công chúng có thể thấy các xu hướng năm nay được giới thiệu qua các show diễn ở bốn Tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới gồm New York, London, Milan và Paris, thường diễn ra các năm trước.

Bên cạnh quần trắng, các loại quần bó như legging, ống côn cũng được đẩy mạnh trên thị trường. Thiết kế tạo hiệu ứng thon gọn, giúp người mặc kéo dài chân hiệu quả.

Quần lụa được cho là kén dáng người mặc vì có thể làm lộ bụng và trông giống đồ ở nhà. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, kiểu quần này lại được nhiều cô gái yêu thích. Nhiều thương hiệu địa phương ở Việt Nam thường bán cả bộ gồm quần và áo đi kèm, mẫu mã phong phú, dành cho nhiều dịp như đi dạo, chơi Tết, đi lễ.

Năm nay, các chị em còn được trải nghiệm kiểu quần balloon (quần phồng lớn như quả bóng). Thiết kế tạo cảm giác thoải mái, phù hợp với những người chuộng phong cách phóng khoáng, phá cách, có chiều cao tương đối. Tùy chất liệu, bạn có thể sử dụng chúng trong sinh hoạt hàng ngày hoặc dự sự kiện.

Do ảnh hưởng của Y2K đang bùng nổ mạnh mẽ, quần cạp trễ tiếp tục là xu hướng hot năm nay. Gen Z yêu thích kiểu quần này vì khoe được vòng eo thon, tạo vẻ sexy.

Được đẩy mạnh từ năm ngoái, quần nhung tăm tiếp tục được ưa chuộng. Thiết kế toát lên vẻ cổ điển, thanh lịch mà vẫn gần gũi, có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, đi học, đi chơi, đi sự kiện.

Nhóm xu hướng hot còn có quần da dáng ống đứng hoặc cargo. Món đồ có ưu điểm giữ nhiệt tốt, tạo vẻ ngầu, sang, nhưng lại kén người mặc do bảo quản và làm sạch khó hơn các loại quần khác.