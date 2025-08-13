Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan khoe dáng với bikini

Ngày 12/8, 77 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 tham gia hoạt động ngoài trời tại một resort bên bờ biển ở Phuket. Dàn người đẹp diện áo tắm rực rỡ màu sắc, khoe vóc dáng quyến rũ.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức ở Phuket với nhiều hoạt động quảng bá du lịch, tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia những buổi chụp hình năng động với áo tắm.

Dàn thí sinh khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini hai mảnh. Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 là phiên bản đầu tiên được tổ chức sau khi ông Nawat mua lại bản quyền cuộc thi. Cuộc thi năm nay được tổ chức hoành tráng, quy mô với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Chất lượng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 cũng được đánh giá cao về gương mặt, vóc dáng.

Để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, 77 thí sinh phải trải qua các cuộc thi cấp tỉnh. Vì vậy, chất lượng đầu vào thí sinh được đánh giá cao.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cũng được đánh giá là cuộc thi cấp quốc gia quy mô, chất lượng. Cuộc thi năm nay nhằm tìm kiếm đại diện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được tổ chức vào cuối năm ở Thái Lan nên càng nhận được sự quan tâm của khán giả, truyền thông.

Ứng viên sáng giá nhất cho vương miện là thí sinh đại diện tỉnh Saraburi - Praveenar Singh. Cô có lượng fan đông đảo ở xứ sở chùa vàng với thành tích thi sắc đẹp ấn tượng. Đây là lần thứ 4 Praveenar Singh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Nhiều khán giả, chuyên trang sắc đẹp nhận định Praveenar Singh có khả năng cao đăng quang vì hiệu ứng truyền thông tốt, độ nhận diện cao và khả năng bán hàng, kinh doanh ấn tượng.

Ngoài Praveenar Singh, đại diện tỉnh Phuket - Naruemol Phimphakdee (giữa) và đại diện Bangkok – Praewwanich Ruangthong (ngoài cùng bên phải) cũng đang được đánh giá là những ứng viên tiềm năng cho top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 khởi động từ đầu tháng 8. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 23/8. Cuộc thi liên tiếp diễn ra các sự kiện bên lề được ông Nawat đầu tư chuyên nghiệp, hoành tráng, thu hút đông đảo khán giả và giới truyền thông tham dự.

Với chất lượng thí sinh ấn tượng, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 được nhận xét là cuộc thi nổi bật của xứ sở chùa vàng tại thời điểm hiện tại.

Đầu năm 2025, ông Nawat đã bỏ ra số tiền 5,4 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) để nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan từ năm 2025 đến 2029. Hồi tháng 4, ông đã gia hạn bản quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan thêm 20 năm. Như vậy, ông Nawat sẽ nắm bản quyền cuộc thi này trong 25 năm.

Tuy được tổ chức hoành tráng nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 vẫn gây nhiều tranh cãi. Ngay từ khi khởi tranh, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 đưa ra yêu cầu cho thí sinh đó là livestream bán các mặt hàng của ông Nawat. Đây là hoạt động đã diễn ra nhiều năm qua tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình, nay được ông Nawat áp dụng với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Đoạn video ghi lại cảnh Naf Chatnan (thí sinh tỉnh Pattani) bật khóc khi nghe tin phải bán đủ 5.000 baht lan truyền trên mạng xã hội và dấy lên tranh luận. Trong khi đó, Tangkwa Apirat (thí sinh tỉnh Sa Kaeo) bật khóc nức nở trong buổi phát sóng trực tiếp vì phải livestream bán hàng trong suốt 12 tiếng dù đang bị ốm.

Ông Nawat nhấn mạnh người chiến thắng vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 phải xinh đẹp, có giá trị và có khả năng thực sự mở rộng kinh doanh. Ngay cả sau khi hoàn thành sứ mệnh, cô ấy vẫn phải là một ngôi sao và thể hiện được tiềm năng kinh doanh của mình.

Năm ngoái, đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Opal Suchata, giành ngôi Á hậu 3. Sau cuộc thi, cô tiếp tục đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Thế giới 2025 và đăng quang ngôi vị cao nhất. Ông Nawat và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã ra quyết định tước danh hiệu Á hậu 3 của Opal vì cho rằng cô vi phạm hợp đồng, tự ý tham dự cuộc thi khác trong khi vẫn đương nhiệm. Do bị tước danh hiệu nên Opal không được đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 trong vai trò đương kim hoa hậu.