Võ Hoàng Yến trở thành huấn luyện viên The Face 2018

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 16:53 PM (GMT+7)

Thông tin mới nhất được tiết lộ từ ban tổ chức, Võ Hoàng Yến chính thức trở thành Cố vấn chuyên môn (Mentor) của The Face 2018.

Khởi đầu trong vai trò huấn luyện viên (cố vấn chuyên môn) của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017 – All Stars, Võ Hoàng Yến chinh phục phần đông khán giả với kỹ năng và cá tính độc đáo. Cô được đánh giá là cố vấn chuyên môn ấn tượng nhất trong các mùa giải Vietnam’s Next Top Model. Cô tham gia thị phạm hầu hết những thử thách xuyên suốt 11 tập phát sóng. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy Võ Hoàng Yến là sự lựa chọn hoàn hảo để trở thành huấn luyện viên của The Face 2018.

Võ Hoàng Yến là cái tên đầu tiên được tiết lộ trong bộ 3 cố vấn của The Face 2018.

VNTM All stars cũng chính là bệ phóng mang Võ Hoàng Yến trở lại với showbiz. Tiếp sau đó, hàng loạt những hoạt động của cô liên tục để lại dấu ấn lớn trong làng mốt Việt. Nhận lời mời trở thành huấn luyện viên (hay còn gọi là cố vấn chuyên môn) tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sải chân tại sàn diễn thời trang danh giá Tuần lễ thời trang New York, trở thành vedette tại Tuần lễ thời trang Quốc Tế Việt Nam Xuân Hè 2017, Thu Đông 2017, Xuân Hè 2018.

10 năm về trước Võ Hoàng Yến ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Thời điểm đó cô đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, đăng quang Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2009. Cô được đánh giá cao bởi gương mặt đậm chất phương Tây, và những bước catwalk điêu luyện.

Cô dự định sẽ là 1 nhân tố mang đến sự đặc sắc cho The Face mùa mới nhất.

Bà Trang Lê – Giám đốc sản xuất The Face 2018, cho biết: “Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hội tủ đầy đủ các yếu tố về kinh nghiệm, kỹ năng, sự nhiệt huyết và tận tâm, chính vì thế chúng tôi quyết định lựa chọn Võ Hoàng Yến ngồi vào vị trí Cố vấn chuyên môn (Mentor) tại The Face 2018”.

The Face được biết đến là một chương trình thực tế khá kịch tính và một trong những “món ăn đặc sắc” chính là những màn tranh cãi nãy lửa của các huấn luyện viên qua những shoot hình và thước phim quảng cáo đầy tính thời trang, thương mại. Với cá tính thẳng thắn, bộc trực, đề cao sự công bằng, sự tận tâm đối với các thí sinh, và trên hết là kỹ năng và kinh nghiệm, Võ Hoàng Yến được xem là “át chủ bài” mang lại sự đặc sắc cho The Face 2018.