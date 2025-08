Ca sĩ Mỹ giảm 27 kg sau sinh nhờ ăn đủ protein và tập tạ cùng chồng

Ca sĩ người Mỹ Meghan Trainor chia sẻ cô đã giảm thành công 27 kg trong gần một năm sau sinh. Hành trình giảm cân bắt đầu từ tình yêu bản thân và mong muốn làm một người mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc.

Meghan Trainor năm 2019 (ảnh trái) và năm 2025 (ảnh phải).

Thực đơn giàu protein

Meghan chia sẻ thay vì tự ép mình vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, cô tập trung vào một thực đơn cân bằng, đơn giản và dễ áp dụng hàng ngày. Mỗi bữa ăn đều đảm bảo có đủ protein để giữ cảm giác no lâu, hỗ trợ duy trì cơ bắp và giúp quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn. Nguồn protein chính của cô đến từ ức gà nướng, cá hồi áp chảo, trứng, sữa chua Hy Lạp không đường và các loại đậu. Bên cạnh đó, cô tăng cường rau xanh và chất xơ từ bông cải, bí ngòi, cà rốt và ngũ cốc nguyên hạt như quinoa hoặc yến mạch. Cô giảm tối đa đường tinh luyện, dầu chiên lại nhiều lần và thực phẩm chế biến sẵn. Nếu thèm món ăn yêu thích, Meghan cho phép bản thân ăn một lượng nhỏ thay vì cấm đoán hoàn toàn.

Tập luyện cùng chồng

Bên cạnh chế độ ăn, Meghan duy trì lịch tập luyện nghiêm túc ba buổi mỗi tuần, chủ yếu tập tạ và bài tập kháng lực. Cô không cố chạy theo những bài tập đốt mỡ cường độ cao quá mức, mà chọn cách xây dựng thể lực bền vững. Đặc biệt, chồng cô - diễn viên Daryl Sabara - luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mỗi buổi tập. Cả hai biến việc rèn luyện thành thời gian chất lượng dành cho nhau, cùng nâng tạ, hỗ trợ nhau khi plank hay squat, và chia sẻ những tiến bộ mỗi tuần. Meghan khẳng định rằng chính sự ủng hộ từ bạn đời đã giúp cô kiên trì, ngay cả trong những ngày cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ hay tâm trạng chán nản.

Meghan và hai con trai. Ảnh: Instagram meghantrainor

Giảm cân: Hành trình làm mới chính mình

Sau nhiều năm vật lộn với hình ảnh cơ thể, Meghan nói rằng điều tuyệt vời nhất cô nhận được không phải là thân hình nhỏ gọn hơn, mà là cảm giác khỏe mạnh và kiểm soát cuộc sống. Cô bắt đầu buổi sáng bằng bữa sáng giàu protein như trứng luộc và yến mạch, uống đủ nước suốt ngày, ngủ đủ giấc và biết cách nói "không" với những điều khiến cô kiệt sức. Với cô, giảm cân không còn là mục tiêu, mà là hành trình phục hồi, tái kết nối với cơ thể sau sinh và làm mới lại chính mình, cả thể chất lẫn tinh thần.

Meghan khoe vóc dáng săn chắc sau khi giảm cân thành công. Ảnh: Instagram meghantrainor

Meghan Trainor sinh năm 1993, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với hit All About That Bass - ca khúc từng đứng vị trí số một tại Billboard Hot 100 và mang về cho cô một giải Grammy danh giá cho Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2015. Các album của cô như Title (2015), Thank You (2016), Takin’ It Back (2022) và Timeless (ra mắt tháng 6/2024) đều phản ánh quá trình trưởng thành trong âm nhạc và tinh thần tích cực.

Meghan kết hôn với nam diễn viên Daryl Sabara vào cuối năm 2018 và có hai con - Riley (sinh đầu năm 2021) và Barry (sinh năm 2023). Sau hai lần sinh con, Meghan đều nỗ lực giảm cân, lấy lại vóc dáng. Mặc dù xuất hiện trên thảm đỏ với ngoại hình mới khỏe mạnh tại Billboard Women in Music 2025, Meghan bày tỏ sự thất vọng khi công chúng thường chú trọng vào cơ thể hơn là sự nghiệp và âm nhạc của cô. Cô nhấn mạnh rằng hành trình giảm cân không phải là điều khiến cô tự hào nhất mà là sự trưởng thành, tự nhận thức và tình yêu bản thân mà cô khám phá được trong quá trình ấy.