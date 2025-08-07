1. Quả bơ

Quả bơ là một trong những món quen thuộc thường có trong thực đơn của cả H’Hen Niê lẫn ông xã. Bà bầu nổi tiếng cho biết loại quả đặc sản ở quê nhà Đăk Lăk rất giàu axit folic, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi. Loại quả này còn cung cấp kali, canxi, lutein - đều là những thành phần rất cần thiết cho sức khỏe thai kỳ, hỗ trợ thai nhi phát triển.

Trên trang cá nhân, H’Hen Niê thường khoe mâm cơm giản dị và những thực phẩm sạch được cha mẹ gửi từ quê xuống TP HCM cho con gái tẩm bổ.

"Bơ giàu chất xơ có thể ngăn ngừa táo bón cho mẹ, chất xơ còn giúp duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Bơ cung cấp chất béo lành mạnh, có nhiều vitamin và khoáng chất C, E, K, B6... giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, cần ăn đúng liều lượng để không gây thừa calo", H’Hen Niê nói và cho biết thêm thường chỉ ăn nửa quả một ngày.

Quả bơ không chỉ tốt cho sức khỏe bà bầu mà còn rất giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giữ ẩm và duy trì độ mềm mại cho làn da. Bơ chứa nhiều vitamin E, một chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ làn da của khỏi tác hại của các gốc tự do, nhờ đó bảo toàn cấu trúc collagen, duy trì độ đàn hồi, góp phần giảm tình trạng rạn nứt da trong thai kỳ.

2. Trứng gà

H’Hen Niê khoe trứng gà vườn nhà trong dịp về quê thăm gia đình hồi giữa tháng 7. Cô tiết lộ chỉ ăn một quả trứng có đủ lòng vàng và lòng trắng/ngày, còn lại chỉ ăn lòng trắng.

Theo đuổi lối sống healthy, chăm tập luyện nhiều năm nay nên trứng gà là nguồn cung cấp protein quen thuộc trong chế độ ăn của H’Hen Niê. Khi mang bầu con đầu lòng, món ăn này tiếp tục là thành phần quan trọng giúp H’Hen Niê bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cả mẹ và thai nhi, bao gồm protein, choline, sắt, vitamin và khoáng chất.

Cả protein lẫn choline trong trứng gà đều rất quan trọng cho sự phát triển của các tế bào, não bộ và hệ thần kinh thai nhi cũng như sự phát triển toàn diện, bao gồm cả cân nặng, chiều cao. Bên cạnh đó, trứng gà giàu protein cũng giúp no lâu, cung cấp dưỡng chất cho bà bầu duy trì vóc dáng, làn da săn chắc. Hoa hậu cũng tiết lộ lần khám định kỳ gần đây, cô được bác sĩ khuyên giảm bớt nhóm thực phẩm như tinh bột, sữa, trái cây có lượng đường cao như sầu riêng, tăng đạm và chất xơ.

3. Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp protein lý tưởng cho cơ thể, rất giàu axit béo omega - 3 cùng vitamin, khoáng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé. DHA có nhiều trong cá hồi rất quan trọng cho sự phát triển não bộ và thị lực của thai nhi.

H'Hen Niê chủ yếu ăn cá hồi áp chảo, hạn chế dầu mỡ.

Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn là nguồn cung cấp collagen lý tưởng. Collagen trong cá có cấu trúc như cơ thể con người nên hiệu quả hấp thụ tốt hơn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của da, giúp mẹ bầu bảo toàn làn da sáng, mịn trong suốt thai kỳ.

H'Hen Niê sinh năm 1992, quê Đắk Lắk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó vào top 5 Miss Universe 2018. Chồng hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Tuấn Khôi, hơn cô ba tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn.

H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hôm 14/2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Giữa tháng 3, nàng hậu hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk. Đôi uyên ương hiện sống trong căn nhà mua năm ngoái ở TP HCM. H'Hen Niê đang mang bầu con đầu lòng ở tam cá nguyệt thứ ba.

Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê