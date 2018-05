NTK Đỗ Mạnh Cường: Võ Hoàng Yến đang ở thời kỳ đẹp nhất

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 11:10 AM (GMT+7)

Nữ siêu mẫu mang đến hình ảnh quyến rũ, nữ tính, sang trọng, thời thượng trong những thiết kế mới của Đỗ Mạnh Cường.

Võ Hoàng Yến trở thành nàng thơ trong BST mới của Đỗ Mạnh Cường

Show diễn Exclusive của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 tới đây tại khu nghỉ dưỡng tại Huế. Mới đây, NTK họ Đỗ chính thức hé lộ hình ảnh linh hồn cho show diễn này, đó là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Sự lựa chọn này của Đỗ Mạnh Cường khiến không ít khán giả, giới mộ điệu thời trang bất ngờ.

Chia sẻ về việc để hình ảnh Võ Hoàng Yến trở thành biểu tượng của show diễn cá nhân thứ 11, Đỗ Mạnh Cường bộc bạch: “Hoàng Yến từ 10 năm trước đã là một chân dài có tiếng trong làng mẫu với những bước đi đầy cuốn hút, thần thái, sự biểu hiện chuyên nghiệp. Nhưng với cái nhìn của riêng tôi, đây mới là thời điểm cô ấy đạt được độ chín trong sự nghiệp. Hoàng Yến đang ở thời kỳ đẹp đẽ, rực rỡ và cuốn hút nhất trong cuộc đời một người phụ nữ”.

Chiều cao tốt, vóc dáng chuẩn, tinh thần làm việc hăng say cũng là những điểm mà Đỗ Mạnh Cường dành sự yêu thích với Hoàng Yến. Hơn nữa, trong 2 năm gần đây, sau những lùm xùm trong quá khứ, Hoàng Yến đã có sự trở lại đầy mạnh mẽ với hình ảnh một người phụ nữ biết vươn lên từ những khó khăn, dám đối diện quá khứ.

Sau phẫu thuật thu nhỏ vòng một, siêu mẫu tự tin hơn với vai trò người mẫu

Mặc dù ca ngợi Hoàng Yến là linh hồn bộ sưu tập nhưng phía Đỗ Mạnh Cường khẳng định show diễn của anh không có vedette vì tất cả các người mẫu đều là vedette, họ đều những chân dài đình đám nhất của làng mẫu Việt. Tính tới thời điểm hiện tại, Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê là 2 gương mặt được hé lộ đầu tiên cho show diễn Xuân Hè 2018.

Trước khi được chọn xuất hiện trên poster show diễn Xuân - Hè 2018 của Đỗ Mạnh Cường, Võ Hoàng Yến cũng đã nhiều lần được NTK họ Đỗ chọn mặt gửi vàng trong nhiều show diễn trước đó như: The Muse, Life in color, The Muse 2...

Thiết kế váy dài màu trắng được tạo điểm nhấn với phần xẻ ngực sâu cùng chi tiết nơ tạo phom 3D to bản. Tổng thể càng trở nên ấn tượng hơn với trang sức ngọc trai sang trọng, quý phái.

Trong khi đó, bộ trang phục màu đen mang đến tinh thần nhẹ nhàng, tươi trẻ của không khí thời trang xuân hè. Chất liệu nhẹ nhàng, mỏng manh càng tôn lên những đường nét quyến rũ của Võ Hoàng Yến.

Sự thể hiện xuất sắc của Võ Hoàng Yến trong show diễn gần đây của TNK Đỗ Mạnh Cường đã tạo nên ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ

Võ Hoàng Yến và sự trở lại ngoạn mục trong làng chân dài Việt.