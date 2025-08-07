Nhiếp ảnh gia lên tiếng về bức ảnh khiến Thanh Hằng khóa bình luận

Chiều 6/8, nhiếp ảnh gia Mạnh Bi phản hồi chê bai của khán giả sau tập 1 Vietnam's Next Top Model (VNTM). Những ngày qua, người xem cho rằng ảnh 15 thí sinh và host Thanh Hằng "nghiệp dư", "không xứng tầm cuộc thi người mẫu".

"Tôi luôn cố gắng giữ trọn chất lượng từng bức ảnh gửi đến khán giả, đặc biệt khi hình ảnh xuất hiện trên sóng truyền hình. Nhưng trong tập đầu của VNTM, tôi gặp sự cố ngoài ý muốn trong quá trình chuyển file và biên tập đến nhà sản xuất và nhà đài. Kết quả là những bức ảnh hậu kỳ kỹ càng trước đó không thể lên sóng như dự kiến", nhiếp ảnh gia nói.

Thanh Hằng vấp tranh luận với loạt ảnh trên không và video hậu trường tập 1 VNTM.

Mạnh Bi thừa nhận đây là thiếu sót lớn, nhấn mạnh việc hậu kỳ hình ảnh chỉn chu là sự tôn trọng dành cho thí sinh và khán giả. Sai sót khiến anh nhận về bài học. "Sự việc dù đúng, sai đều là trải nghiệm giúp tôi trưởng thành hơn trong quá trình làm nghề", nhiếp ảnh gia chia sẻ thêm.

Sau tập 1 phát sóng ngày 3/8, khán giả liên tục phàn nàn, cho rằng VNTM xuống cấp, mất chất sau 8 năm tạm dừng. Dưới bài viết liên quan chương trình, người xem liên tục nhận xét bộ ảnh chụp 15 thí sinh trông nghiệp dư, nhiếp ảnh gia không bắt được khoảnh khắc và góc máy tối ưu concept lơ lửng trên không.

Thanh Hằng cũng nhận phản hồi tiêu cực. Khán giả nói nữ người mẫu "tạo dáng trông xấu", "giám khảo không ấn tượng bằng thí sinh", "Thanh Hằng trông như cải bắp, không biết cách xử lý tôn trang phục"...

Video Thanh Hằng tạo dáng trên không liên tục nhận ý kiến trái chiều, khiến cô phải tắt bình luận trên TikTok. Trên các diễn đàn, video và loạt ảnh nữ người mẫu thị phạm ở game show liên tục bị mang ra bàn tán.

Thanh Hằng còn bị góp ý thái độ ở show thực tế về nghề người mẫu. Cô liên tục thể hiện sự khó tính, thậm chí nhận xét: "Nàng Mơ, mơ giữa không trung" khi thí sinh gặp khó khăn trong việc tạo dáng trên không.

Khán giả nhận xét thí sinh ấn tượng hơn host Thanh Hằng.

Khán giả cho rằng Thanh Hằng khắt khe, không thông cảm với thí sinh. Người xem nhận xét loạt ảnh thị phạm và video hậu trường của nữ người mẫu là "thiếu chuyên nghiệp", "không tung được váy như thí sinh", "quát tháo nhưng chưa chắc làm tốt hơn"...

Trước khi VNTM phát sóng tập 1, Thanh Hằng cho rằng "tôi chỉ là chuột bạch", "chỉ kiểm tra phần thử thách xem ổn chưa hay an toàn mới cho thí sinh thi". Bài đăng của Thanh Hằng tiếp tục gặp tranh luận.

Một bộ phận cho rằng nữ người mẫu chỉ "kiểm tra, không tập trung tạo dáng", ảnh không đẹp là chuyện bình thường. Số khác nhận định Thanh Hằng "kiểm tra thử thách" trong vai trò host - người hướng dẫn, đồng nghĩa là đang thị phạm trước thí sinh nhưng ảnh lại không ấn tượng.