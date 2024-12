Nàng dâu nhà Becks gợi cảm trên tạp chí

Trên trang cá nhân mới đây nàng dâu cả nhà Becks đăng tải loạt ảnh chụp trên tạp chí L'Officiel phiên bản Italy. Tờ báo nhận xét Nicola Peltz là 'tài năng hiếm có'.

Người đẹp sinh năm 1995 khoe nhan sắc gợi cảm, đôi chân thon thả cùng những tâm sự về nghề nghiệp, gia đình, sở thích trong cuộc phỏng vấn.

Bén duyên với nghiệp diễn viên năm 2006, vợ Brooklyn Beckham được biết đến với vai nữ chính Katara trong The Last Airbender năm 2010 và Tessa Yeager trong Transformers: Age of Extinction năm 2014.

'Tập trung vào niềm đam mê và sự tử tế. Thế giới phim ảnh có thể rất phức tạp nhưng nếu bạn yêu diễn xuất, hãy theo đuổi giấc mơ và không bao giờ để mình bị xao nhãng', nàng dâu nhà Becks trả lời khi được hỏi nhắn nhủ gì cho bản thân ngày còn nhỏ.

Vài năm trở lại đây, Nicola Peltz chuyển sang làm đạo diễn, biên kịch với sản phẩm đầu tay Lola. Người đẹp nói trải nghiệm mới nhiều thách thức nhưng bổ ích, đáng làm.

Bà xã cậu cả nhà Becks nói cô cũng khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng nhưng gia đình cùng những chú chó cưng luôn là chốn yên bình, an toàn.

Nicola Peltz thổ lộ phim ảnh là ưu tiên nhưng cô cũng yêu thời trang, một cách thể hiện tính cách khi phối hợp phong cách hiện đại và cổ điển.

Nàng dâu nhà Becks cũng được coi là một biểu tượng phong cách làng thời trang.