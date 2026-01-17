Cựu siêu mẫu công bố ảnh mặt biến dạng sau tai nạn ở show truyền hình

Theo đơn kiện nộp lên tòa án tối cao London gần đây, Janice Dickinson cho biết bị biến dạng khuôn mặt vĩnh viễn và tổn thương dây thần kinh sau tai nạn. Những chấn thương này ảnh hưởng đến ngoại hình, khả năng cử động và cảm giác trên khuôn mặt, đồng thời không thể khắc phục bằng phẫu thuật hay các biện pháp thẩm mỹ khác.

Janice Dickinson bị tai nạn khi tham gia show truyền hình thực tế 'I’m A Celebrity' ở Nam Phi.

Các bức ảnh kèm theo đơn kiện công bố hôm 15/1 cho thấy trán, mũi, môi và cằm Janice bị bầm tím, trầy xước và sưng tấy. Bà cho biết tai nạn xảy ra khi đang đi vệ sinh vào ban đêm trong khu trại quay của chương trình tại Nam Phi năm 2022. Janice kể cú ngã đã khiến bà bị chảy máu đầm đìa, gây đau đớn dữ dội.

Janice khẳng định đã uống thuốc ngủ do nhân viên y tế của đài ITV cấp vào tối hôm đó. Bà cho rằng loại thuốc này có thể gây buồn ngủ và mất thăng bằng, khiến bà có khả năng gặp rủi ro hơn khi di chuyển trong bóng tối. Theo nguồn tin thân cận với siêu mẫu, sự kết hợp giữa thuốc ngủ và điều kiện ánh sáng kém trong khu trại đã dẫn đến tai nạn. Hiện Janice kiện nhà sản xuất chương trình - ITV Studios - và cho rằng đài phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cú ngã - mà Janice từng mô tả là "đêm đáng sợ nhất trong đời" - được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp người mẫu kéo dài nhiều thập kỷ. Một nguồn tin nhận định trên Mirror: "Janice từng là gương mặt đại diện cho Chanel, Dior và Gianni Versace. Những sang chấn bà phải chịu là một đòn giáng nặng nề".

Janice Dickinson trong thời gian điều trị chấn thương.

Janice Dickinson là người mẫu nổi tiếng từ thập niên 1970, xuất hiện trên trang bìa của hàng loạt tạp chí lớn như Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan và từng có mối quan hệ với tài tử Rambo Sylvester Stallone. Sau này, bà góp mặt trong nhiều show truyền hình thực tế, bao gồm vai trò giám khảo America’s Next Top Model. Đây là lần thứ hai bà tham gia I’m A Celebrity, sau lần xuất hiện tại Australia năm 2007. Sau tai nạn, bà buộc phải rời khỏi mùa All Stars của chương trình lên sóng năm 2023.

Janice Dickinson là siêu mẫu được săn đón từ thập niên 1970, 1980. Ảnh: WDD

Khi trao đổi với Daily Mail, đại diện Janice Dickinson là Dermot McNamara cho biết thân chủ "hoàn toàn cam kết theo đuổi vụ việc đến cùng" và đang chờ phản hồi chính thức từ phía ITV.

Phản hồi về vụ việc, ITV Studios cho biết đã tiếp nhận và xem xét đơn khiếu nại của Janice Dickinson. Nhà sản xuất khẳng định chương trình I’m A Celebrity luôn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, đồng thời nhấn mạnh sức khỏe và sự an toàn của người tham gia là ưu tiên hàng đầu. ITV Studios không đồng tình với phiên bản sự việc mà Janice đưa ra, song cho biết đã hỗ trợ bà tại thời điểm xảy ra tai nạn, chi trả chi phí y tế, đưa bà trở về Los Angeles và duy trì liên lạc với bà cùng đại diện trong nhiều tháng sau khi chương trình phát sóng.

Theo nguồn tin, các nhà sản xuất lo ngại vụ kiện có thể mở đường cho những khiếu nại tương tự từ các nghệ sĩ từng tham gia các thử thách có mức độ rủi ro cao. Vụ việc cũng có thể buộc ban tổ chức cân nhắc việc yêu cầu các thí sinh trong tương lai ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm pháp lý nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh kiện tụng.