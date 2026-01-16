Linh Trương lên tiếng sau loạt tin đồn cặp kè với thiếu gia con tỉ phú

Linh Trương: Hình ảnh tràn lan trên mạng bị ghép bằng AI

Sau nhiều ngày im lặng trước loạt tin đồn xoay quanh đời sống cá nhân, mới đây, hotgirl Linh Trương đã chính thức lên tiếng.

Chia sẻ lý do từng giữ im lặng, Linh Trương cho biết cô không sợ hãi mà bởi hiểu rằng khi đã bị "nhắm tới và gán nhãn", việc giải thích đôi khi chỉ khiến câu chuyện đi xa hơn. "Tôi im lặng vì không muốn sa vào những vòng lặp vô nghĩa", cô bày tỏ.

Theo Linh Trương, trong nhiều năm qua, cô làm việc nghiêm túc, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và sẵn sàng công khai các hoạt động liên quan đến công việc trên tài khoản Instagram cá nhân để đảm bảo sự minh bạch. Những hình ảnh mang màu sắc sang trọng khi cô xuất hiện trên mạng xã hội là kết quả của việc xây dựng hình ảnh cá nhân có chủ đích, với sự đồng hành của các nhãn hàng, stylist và đối tác.

Hotgirl Linh Trương. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp sinh năm 2001 viết: “Tôi không sở hữu Porsche hay villa vài chục tỷ như nhiều người suy đoán. Nhưng tôi kiếm được tiền để đi du lịch, mua những món đồ mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tôi hiểu với nhiều người sử dụng mạng xã hội để giải trí, họ mặc định rằng hình ảnh nào xuất hiện thì người đó sở hữu tất cả. Cũng bởi vậy, tôi bị cho rằng "rất giàu", và bị mặc định rằng không xứng đáng giàu có như cách họ nghĩ".

Về đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm, Linh Trương cho biết cô không có nhu cầu công khai quá nhiều, nhưng cũng chưa từng che giấu với bạn bè hay người thân.

Trước những tin đồn liên quan đến việc “cặp kè với chủ tịch T”, Linh Trương khẳng định cô đã từng lên tiếng đính chính rằng bản thân không hề quen biết hay có bất kỳ mối liên hệ nào với nhân vật được nhắc tới. Tuy nhiên, theo cô, dù không có bằng chứng, vẫn có những người cố chấp tin vào điều họ muốn tin và tiếp tục gán ghép vô căn cứ.

"Gần đây, có những tin đồn đang tràn lan trên mạng về tôi và một người bạn của tôi. Hình ảnh được chụp cùng nhóm bạn rất bình thường, sau đó bị cắt ghép, nhiều bên thêu dệt thành những câu chuyện hoàn toàn vô căn cứ. Những bức hình bị ghép bằng AI biến thành câu chuyện do mình tự đăng, thực tế đó là một drama không hề tồn tại.

Người đọc dễ bị dẫn dắt và thích tin vào những điều vô căn cứ. Tất cả những điều đó đủ để tôi hiểu rằng: Có những thứ càng giải thích, càng bị bóp méo" - Linh Trương viết.

Khép lại bài chia sẻ, Linh Trương thừa nhận mình không hoàn hảo, không giàu có hay sống hào nhoáng như nhiều lời đồn. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân luôn sống thật, làm việc đàng hoàng, tận hưởng những gì mình kiếm được. “Đến hiện tại, mình chọn tiếp tục bước đi, không cần phải giải thích thêm điều gì” - Linh Trương bày tỏ.