Nhan sắc tân Hoa hậu Quốc tế Peru

Người đẹp Valentina Andreon đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Peru 2026. Cô giành quyền đại diện Peru tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 dự kiến tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 11. Hiện đã có nhiều quốc gia tìm được đại diện tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026.

Cuộc thi Hoa hậu Peru La Pre - Hoa hậu Quốc tế Peru 2026 - thuộc tổ chức Hoa hậu Peru, do Jessica Newton điều hành. Bà hiện cũng là người đứng đầu quá trình tuyển chọn đại diện Peru tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Magaly Venegas - giám đốc quốc gia của cuộc thi Hoa hậu Peru La Libertad, người đã hướng dẫn cho Valentina Andreon trong suốt quá trình tham gia cuộc thi cho biết: "Valentina là cô gái trẻ tài năng, có kỷ luật và tinh thần cống hiến đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong quá trình chuẩn bị cho cô ấy, và tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ đưa tên tuổi Peru lên tầm cao mới tại Nhật Bản".

Valentina Andreon hiện nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của đông đảo fan sắc đẹp quốc tế. Cô được đánh giá là ứng viên nổi bật của khu vực Mỹ Latinh tại Hoa hậu Quốc tế 2026.

Valentina Andreon đến từ La Libertad - vùng đất nổi tiếng với lịch sử phong phú và vẻ đẹp thanh lịch. Cô được nhận xét có vẻ đẹp cổ điển và tính cách điềm tĩnh, những phẩm chất được tổ chức Hoa hậu Quốc tế đánh giá cao.

Valentina Andreon năm nay 20 tuổi, là người mẫu có kinh nghiệm trên các sàn diễn catwalk. Cô có vẻ ngoài được nhận xét đậm chất điện ảnh.

Người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Valentina Andreon từng giành được danh hiệu Miss Teen Universal Peru. Cô đại diện Peru tham gia Miss Teen Universal 2024, giành vị trí á hậu 2.

Với việc đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Peru 2026, Valentina được cho là gặp áp lực lớn trong việc duy trì chuỗi thành tích ấn tượng mà Peru đạt được tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế trong những năm gần đây.

Năm 2025, đại diện Peru là người đẹp Naty Quijano được đánh giá cao. Chung cuộc, cô đã lọt vào top 20.

Trong 2 năm liên tiếp là 2022 và 2023, Peru đều giành được vị trí á hậu 2 với thành tích của các người đẹp Tatiana Calmell và Camila Díaz Daneri. Sau những thành tích ấn tượng này, các fan sắc đẹp Peru đang mong chờ một đại diện của quốc gia này sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Đương kim Hoa hậu Quốc tế là người đẹp Colombia - Catalina Duque. Cô là người đẹp Colombia thứ 4 đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế.