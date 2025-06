Hoa hậu Hoàn vũ Peru bị chê già

Chung kết Miss Peru 2025 đã diễn ra ngày 16/6 với chiến thắng thuộc về người đẹp Karla Bacigalupo. Cô đại diện cho cộng đồng Peru tại Mỹ. Karla Bacigalupo giành quyền đại diện Peru tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Peru năm nay 34 tuổi, là người mẫu và diễn viên. Cô đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh tại Mỹ.

Sau đêm chung kết, nhan sắc của Karla Bacigalupo trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người chê cô già, thiếu sức sống. Tân hoa hậu cũng không được lòng công chúng vì có chiều cao trung bình 1,7 m, thân hình mảnh mai, không mang nét đầy đặn, nóng bỏng thường thấy của các người đẹp Latinh.

"Mặt mỏng, già, thân hình quá mảnh, không trông chờ ở đại diện Peru năm nay", "Gương mặt cô ấy quá già, kén lay-out trang điểm", "Đại diện này dễ khiến Peru bị đứt chuỗi thành tích ở Miss Universe năm nay"... cư dân mạng bình luận.

Trước khi bước vào con đường thi sắc đẹp, Karla đã giành được tấm bằng chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý tại Đại học Lima, Peru.

Bacigalupo chuyển đến Los Angeles cách đây 5 năm để học diễn xuất tại Đại học California, Los Angeles (UCLA).

Karla Bacigalupo đã tham gia vào các bộ phim ngắn như You Can Only Blink Once và Proof .

Năm 2022, cô ra mắt với bộ phim ngắn giả tưởng The Devil , do Marie Rouhban đạo diễn. Sau đó, cô xuất hiện trong loạt phim ngắn The Devil Wears Desire cùng các diễn viên Ilca Andrade, Nick Bardin và David Blindauer.

Karla tiếp tục góp mặt trong các phim ngắn Overflow, Consumption và Living in Color. Bên cạnh đó, người đẹp còn đóng vai trò là nhà sản xuất và biên kịch cho loạt phim ngắn Studio 205.

Karla cho biết thông qua điện ảnh, cô muốn tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Peru ở trong và ngoài nước.

Karla đang theo đuổi dự án nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Cô cũng hợp tác với tổ chức phi chính phủ 1.000 Children of Jesus, cung cấp nền tảng giáo dục và thực phẩm cho trẻ em ở những khu vực nghèo khó của Peru.

Giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Peru, Karla đặt cho mình mục tiêu rõ ràng đó là nâng cao vị thế của những người di cư Peru trên toàn thế giới.

"Tôi muốn truyền cảm hứng cho tất cả cô gái Peru biết rằng họ có thể đạt được ước mơ của mình nếu chăm chỉ mỗi ngày. Vẻ đẹp bề ngoài sẽ trở nên vô dụng nếu bên bạn không biết đồng cảm và có trái tim nhân ái", cô nói.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Các cô gái, cảm ơn vì sự cống hiến của các bạn. Tôi rất vui khi biết rằng có nhiều người Peru chăm chỉ, tận tụy với mục tiêu và đất nước của họ". Năm ngoái, đại diện Peru tại Hoa hậu Hoàn vũ là người đẹp Tatiana Calmell. Cô đã lọt vào top 12 và giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ khu vực châu Mỹ. Peru từng một lần đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1957 với thành tích của người đẹp Gladys Zender.