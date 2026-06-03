5 cách làm mặt nạ rau diếp cá giúp trị mụn, giảm thâm, làm dịu da mùa hè

1. Vì sao mặt nạ rau diếp cá được nhiều người yêu thích?

Mặt nạ rau diếp cá là phương pháp chăm sóc da tự nhiên được nhiều người áp dụng nhờ đặc tính làm mát, hỗ trợ kháng khuẩn và giảm viêm. Diếp cá có chứa flavonoid, quercetin cùng một số tinh dầu thực vật có khả năng hỗ trợ làm dịu da, giảm cảm giác nóng rát và hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông.

Ngoài ra, mặt nạ rau diếp cá còn phù hợp với xu hướng làm đẹp tự nhiên, tiết kiệm chi phí và dễ thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, hiệu quả của mặt nạ rau diếp cá thường mang tính hỗ trợ, cần kiên trì và kết hợp chăm sóc da đúng cách.

Mặt nạ rau diếp cá còn phù hợp với xu hướng làm đẹp thiên nhiên.

2. 5 công thức mặt nạ rau diếp cá cho từng loại da

2.1. Mặt nạ rau diếp cá nguyên chất hỗ trợ giảm mụn viêm

Đây là loại mặt nạ đơn giản nhất, phù hợp với làn da dầu hoặc đang có mụn viêm nhẹ.

Chuẩn bị: 15 - 20 lá diếp cá tươi.

Cách thực hiện

Rửa sạch rau diếp cá, ngâm nước muối loãng.

Giã hoặc xay nhuyễn.

Đắp phần bã và nước cốt lên vùng da mụn khoảng 10 - 15 phút rồi rửa sạch.

Mặt nạ nguyên chất có thể giúp da dịu hơn, hỗ trợ giảm dầu và giảm cảm giác sưng nóng ở nốt mụn.

2.2. Mặt nạ rau diếp cá và mật ong giúp dưỡng ẩm, giảm thâm

Mật ong có đặc tính giữ ẩm và hỗ trợ kháng khuẩn nên thường được kết hợp với mặt nạ rau diếp cá cho da mụn khô hoặc da nhạy cảm.

Chuẩn bị

2 thìa nước cốt rau diếp cá.1 thìa mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện

Trộn đều hỗn hợp.

Thoa lớp mỏng lên da, massage nhẹ.

Giữ khoảng 15 - 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ rau diếp cá kết hợp mật ong giúp da mềm hơn, hỗ trợ làm dịu vùng da đỏ và cải thiện tình trạng thâm sau mụn.

Mặt nạ rau diếp cá và mật ong giúp dưỡng ẩm, giảm thâm.

2.3. Mặt nạ rau diếp cá và muối biển giúp kiểm soát dầu

Nếu da nhiều dầu và có mụn đầu đen, mặt nạ rau diếp cá kết hợp muối biển có thể hỗ trợ làm sạch da.

Chuẩn bị

Một nắm rau diếp cá.

Một ít muối hạt nhỏ.

Cách thực hiện

Giã nhuyễn rau diếp cá với muối.

Đắp lên vùng chữ T khoảng 5 - 10 phút.

Massage nhẹ rồi rửa sạch.

Mặt nạ rau diếp cá dạng này giúp hỗ trợ làm sạch dầu thừa và tế bào chết. Tuy nhiên không nên dùng nếu da đang có vết thương hở hoặc kích ứng mạnh.

2.4. Mặt nạ rau diếp cá và cám gạo hỗ trợ làm sáng da

Cám gạo chứa vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa nên thường được dùng trong các công thức dưỡng sáng.

Chuẩn bị

2 thìa bột cám gạo hoặc yến mạch.

Nước cốt rau diếp cá.

Cách thực hiện

Trộn thành hỗn hợp sệt.

Đắp lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch.

Mặt nạ rau diếp cá kết hợp cám gạo giúp da mềm hơn, hỗ trợ cải thiện bề mặt da xỉn màu và tăng độ mịn cho da.

2.5. Mặt nạ rau diếp cá và sữa chua giúp làm dịu da cháy nắng

Sữa chua không đường chứa acid lactic nhẹ giúp làm mềm da và hỗ trợ phục hồi da khô ráp.

Chuẩn bị

2 thìa sữa chua không đường.

2 thìa nước cốt rau diếp cá.

Cách thực hiện

Trộn đều hỗn hợp và làm mát trước khi dùng.

Đắp khoảng 15 - 20 phút rồi rửa sạch.

Mặt nạ rau diếp cá kết hợp sữa chua phù hợp với làn da bị nóng rát, khô căng sau khi tiếp xúc nắng nóng.