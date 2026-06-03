3 vùng da dễ lão hóa nếu bị bỏ quên khi dùng kem chống nắng

Vùng chân tóc và phía sau tai

Nhiều người tránh thoa kem chống nắng lên chân tóc vì lo rằng nó sẽ làm tóc nhanh bết dính. Vùng tai và sau tai cũng thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, những vùng này dễ bị tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khi buộc tóc, để tóc ngắn, đội mũ hoặc đi xe đạp. Theo thời gian, điều này không chỉ gây cháy nắng mà còn dẫn đến da mặt không đều màu. Nên thoa một lượng nhỏ kem chống nắng lên chân tóc, vùng tai, rồi vỗ nhẹ bằng đầu ngón tay để giảm độ bết dính và giúp bảo vệ toàn diện hơn.

Phần lớn mọi người thường chỉ chú trọng bảo vệ da mặt, cánh tay mà quên không thoa kem chống nắng cho các vùng da như cổ, gáy, sau tai.

Mu bàn tay và bắp chân

Mu bàn tay, bắp chân và mu bàn chân là những vùng da thường bị bỏ quên trong việc bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời vào mùa hè. Các hoạt động như đạp xe, lái xe, sử dụng điện thoại di động, cầm đồ uống hoặc mặc quần short hay dép xăng đan đều khiến những vùng da này tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài, dễ dẫn đến nám, khô ráp, sần sùi hoặc loang lổ màu.

Tốt nhất khi vui chơi, hoạt động ngoài trời bạn nên chú trọng thoa kem chống nắng cho cả những vùng da này và nên thoa lại sau khi rửa tay, đổ mồ hôi hoặc ở ngoài trời lâu. Hãy biến việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời thành thói quen chống lão hóa, chứ không phải chỉ là việc cần làm khi sợ bị rám nắng, xỉn màu da.

Vùng cổ và gáy là những khu vực dễ tiết lộ tuổi tác nhất

Vùng da cổ là khu vực mà nhiều người thường bỏ qua trong việc chăm sóc da và chống nắng, đặc biệt là vào mùa hè khi mặc áo cổ thấp, áo ba lỗ hoặc buộc tóc lên cao. Vùng da sau gáy thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím gần như cả ngày, dễ dẫn đến da xỉn màu, khô ráp, nếp nhăn và sự khác biệt về màu da giữa mặt và cổ theo thời gian. Vì vậy, khi thoa kem chống nắng lên mặt, bạn không chỉ nên dừng lại ở cằm mà nên thoa đều ra phía trước, hai bên và phía sau cổ để giúp da đều màu hơn và làm chậm quá trình lão hóa giữa mặt và cổ.

Vùng da cổ là nơi có tốc độ lão hóa khá nhanh nhưng thường bị hầu hết mọi người lơ là khâu chăm sóc.