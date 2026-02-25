Trần Tiểu Vy gây chú ý sau kỳ nghỉ Tết dài bên bố mẹ

Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Trần Tiểu Vy cùng nhiều sao Việt trở lại bận rộn với công việc đầu năm. Mới đây, nàng hậu chia sẻ hình ảnh có phần "uể oải" trong ngày đầu đi làm trở lại: "Vẫn chưa quen với việc đi làm lại lắm".

Bài đăng của Trần Tiểu Vy khiến fan thích thú vì có thể nói đây là tâm trạng chung của rất nhiều người sau những ngày nghỉ Tết dài bên gia đình, người thân.

Trần Tiểu Vy bắt đầu trở lại với những dự án trong năm 2026. Biểu cảm của nàng hậu trong ngày đầu đi làm sau Tết khiến fan thích thú.

Trước đó, Trần Tiểu Vy cũng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc sum vầy bên gia đình tại quê nhà Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Sau một năm bận rộn với lịch trình dày đặc, nàng hậu lựa chọn trở về nhà để đón Tết cùng bố mẹ và em trai, tận hưởng trọn vẹn không khí đoàn viên.

Trên trang cá nhân, Tiểu Vy hào hứng đăng tải bức ảnh chụp cùng gia đình trước cổng nhà. Trong khung hình giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười, cô diện áo yếm kết hợp quần lụa sáng màu và dép bệt, khoe vẻ đẹp trong trẻo, nền nã. Khoảnh khắc bốn thành viên quây quần bên nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Không chỉ thế, cô còn hào hứng diện áo dài Tết khoe sắc cùng mẹ. Đây là một dịp hiếm hoi 2 mẹ con Tiểu Vy chung khung hình vì cô phải sống xa nhà trong suốt thời gian qua. Mẹ của nàng hậu tên Huỳnh Thị Thu Trang, sinh sống ở Hội An cùng chồng và con trai nhỏ. Được biết, mẹ của Tiểu Vy bắt đầu trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng trở bệnh. Hiện tại, cô Thu Trang đang làm chủ một spa tại Hội An. Dù có công việc riêng khá bận rộn nhưng mẹ Tiểu Vy luôn đồng hành cùng con gái khi nàng hậu cần.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến trước tổ ấm hạnh phúc của nàng hậu. Không ít người nhận xét cả gia đình đều sở hữu ngoại hình nổi bật và nụ cười giống nhau: "Tính ra Tiểu Vy là một trong những hoa hậu hiếm hoi không can thiệp thẩm mỹ. Nhìn em trai cô ấy thì biết"; "Cả nhà đều đẹp, cực phẩm quá đi, chúc mừng năm mới"; "Chúc mừng năm mới! Hy vọng bạn sẽ có một năm mới vui vẻ và thành công"; "Gia đình bốn nụ cười y chang nhau luôn"…

Tiểu Vy khoe ảnh cùng mẹ trong dịp Tết 2026.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018, Tiểu Vy gần như không có nhiều thời gian ở nhà. Cô liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, sự kiện, dự án cộng đồng và thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Lịch trình dày đặc khiến nàng hậu thường xuyên xa gia đình. Mỗi dịp có thời gian rảnh, cô luôn cố gắng thu xếp trở về quê thăm bố mẹ, bù đắp những khoảng thời gian xa cách.

Cách đây vài năm, Trần Tiểu Vy gây bất ngờ khi xây tặng bố mẹ một căn nhà mới sau 5 năm đăng quang. Cô từng xúc động chia sẻ về món quà này: "Gia đình luôn là động lực lớn nhất để Vy chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm qua. Lần về quê này, Vy về cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho ba mẹ. Mọi người sẽ luôn là động lực để con chăm chỉ làm việc và cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất".