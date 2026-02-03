Hoa hậu Trần Tiểu Vy lên tiếng vụ bị nghi "quảng cáo cho web cá độ"

Hoa hậu Trần Tiểu Vy quảng bá cho web cá độ?

Cư dân mạng nghi ngờ hoa hậu Trần Tiểu Vy và Sỹ Thanh quảng bá cho web cá độ

Theo đó, tối 2-2, cư dân mạng phát hiện hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng diễn viên Sỹ Thanh xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho web cá độ dưới vỏ bọc "sự kiện đua xe MotoGP". Cư dân mạng cũng đưa ra bằng chứng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng từng tham gia quảng bá cho sự kiện này có logo của web cá độ (với tư cách nhà tài trợ). Sau đó, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã bị phạt và đã gỡ bài đăng.

Trước nghi vấn của công chúng, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã chính thức lên tiếng giải thích về vụ việc. Theo chia sẻ của hoa hậu Trần Tiểu Vy, cô tham dự sự kiện ra mắt giải đua MotoGP tại Malaysia với tư cách khách mời theo lời mời từ ban tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của nhiều khách mời và đại diện đến từ các quốc gia khác nhau.

"Trong khuôn khổ chương trình, Vy có tham gia chụp hình lưu niệm tại khu vực chung của sự kiện. Tại thời điểm chụp hình, trong bối cảnh hoạt động chung của chương trình, Vy đã chưa rà soát đầy đủ các chi tiết xuất hiện trong khung hình cũng như nội dung trước khi đăng tải, dẫn đến sơ suất ngoài mong muốn và gây ra những hiểu lầm, phản hồi không tích cực từ khán giả" - hoa hậu cho biết.

Trần Tiểu Vy lên tiếng

Trần Tiểu Vy lên tiếng xin lỗi về sự thiếu cẩn trọng của mình

Sau khi cư dân mạng lên tiếng, hoa hậu Trần Tiểu Vy cho biết "đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan. Vy xin chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động".

Hoa hậu Trần Tiểu Vy khẳng định: "Vy xin nói rõ rằng bản thân không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua MotoGP lần này".