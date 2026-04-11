Cuộc sống của Huyền My sau 12 năm làm Á hậu Việt Nam

Huyền My tên đầy đủ Nguyễn Trần Huyền My, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô bước chân vào showbiz sau khi giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Sau đó, cô tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và lọt top 10 chung cuộc rồi hoạt động nhiều lĩnh vực người mẫu, MC, biên tập viên, đóng phim điện ảnh hợp tác cùng Myanmar.

Sau khi dừng công việc MC, biên tập viên một kênh thể thao vào cuối năm ngoái, Huyền My ít xuất hiện. Người đẹp cho biết cô đã "nghỉ hưu", không còn tham gia các hoạt động showbiz.

Theo á hậu, cuộc sống tĩnh lặng giúp cô thấy nhẹ nhàng hơn. Ở tuổi 31, người đẹp vẫn chưa vội kết hôn mà muốn tìm một nửa phù hợp.

Huyền My hiện sống tại một biệt thự bề thế, rộng hàng trăm m2 trong một khu nhà giàu ở ngoại thành Hà Nội.

Căn biệt thự được bài trí tông trắng chủ đạo, theo phong cách sang trọng, cổ điển nhưng không kém phần tiện nghi với các thiết bị hiện đại, đồ decor hàng hiệu đắt tiền.

Một góc trong phòng khách được bài trí bằng đồ decor của một thương hiệu pha lê nổi tiếng.

Không còn hoạt động showbiz, Huyền My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng bố mẹ và em trai. Trong ảnh, cô cùng gia đình xuất hành đi châu Âu sau Tết Nguyên đán.

Người đẹp tận hưởng mùa đông ở Seoul (Hàn Quốc) cuối năm 2025.

Huyền My cùng gia đình thưởng thức bữa sáng tại một nhà hàng nổi tiếng ở Budapest (Hungary) trong chuyến du lịch nhiều nước châu Âu hồi giữa năm 2025.

Bên cạnh du lịch, người đẹp cũng dành nhiều thời gian cho thể thao. Cô chinh phục các môn pickleball và golf.

Huyền My đầu tư nhiều trang phục hàng hiệu mỗi lần ra sân tập golf.

Người đẹp nổi tiếng là một "tín đồ hàng hiệu" chịu chi khi sở hữu bộ sưu tập túi xách trị giá hàng tỷ đồng của các nhà mốt Hermes, Dior, Chanel...

Với giày dép, Huyền My cũng sở hữu tủ đồ giá trị với các thiết kế đến từ thương hiệu xa xỉ như Loro Piana, Hermes, Chanel, Gucci, Louis Vuitton... Gần đây, người đẹp gây bàn tán khi thanh lý giày bẩn, mòn đế.