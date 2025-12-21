Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" kèm chia sẻ: "Vào một ngày đẹp trời được 'trạm ca' rủ đi dạo chụp hình".

Về bản chất, đây là trào lưu thuê “trạm tỷ” - từ lóng trên MXH Trung Quốc, chỉ những người chuyên chụp ảnh thần tượng. Họ sẽ thực hiện những bộ ảnh kiểu chụp lén, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường nhưng thần thái như idol đi dạo phố, sân bay, quán cafe...

Khi nở rộ ở Việt Nam, trend này đã có thay đổi nhất định. Không chỉ “trạm tỷ” mà nhiều photographer chuyên nghiệp cũng nhận chụp ảnh trend này.

Từ các "chị đẹp" như Sam, Midu đến các hot girl TikTok như CiiN, Hoài Thu hay trai đẹp nổi tiếng như Trần Quốc Anh cũng đu trend "trạm tỷ". Tuy nhiên, Trần Tiểu Vy được coi là người đẹp đu trend thành công.

Những bức ảnh Tiểu Vy chia sẻ bắt từng khoảnh khắc rất đời thường nhưng cuốn hút.

"Trend này bà là nhất"; "Mê toàn tập ai cũng đẹp khác nhau nhưng nét đẹp Tiểu Vy, vừa Tây vừa Thái lắm luôn. Góc mặt đẹp quá! Ở ngoài ai cũng bảo nhìn ấn tượng cuốn hơn nữa"; "Trời ơi cái dáng kìa ... đỉnh";... một số bình luận của fan ngay dưới bài đăng của Tiểu Vy.

Tiểu Vy ngày càng gợi cảm sau 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thời gian gần đây, Tiểu Vy còn lấn sân diễn xuất điện ảnh như: Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành đạo diễn). Ngoài điện ảnh, Tiểu Vy là khách mời quen thuộc trong các game show như 7 nụ cười Xuân, 2 Ngày 1 Đêm, Ơn giời cậu đây rồi, Biệt đội siêu sao…