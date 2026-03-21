Tóc Tiên từng bị "cắm sừng"

Tóc Tiên và đồn đoán về một góc khuất tình cảm

Với nhiều người, Tóc Tiên hoàn mỹ và may mắn

Những chia sẻ mới đây của ca sĩ Tóc Tiên khiến mạng xã hội dậy sóng, thậm chí nhiều cô gái hoang mang với câu hỏi "Hoàn mỹ như Tóc Tiên mà còn bị cắm sừng thì thân phận chúng ta lơ lửng ở đâu?".

Cụ thể, tham gia một trào lưu đang hot trên mạng xã hội, Tóc Tiên cùng bạn thân thực hiện thử thách mở mắt như cách thể hiện sự đồng ý với những câu nói được đưa ra.

Đáng chú ý, ngay ở câu mở đầu: "Đã từng bị cắm sừng xong tha thứ để yêu tiếp", Tóc Tiên lập tức mở mắt và cười nhẹ. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngoài ra, trong clip này, Tóc Tiên còn "gật đầu" tỏ ý đồng ý với những câu như: "Bị silent treatment (PV: không thèm đếm xỉa đến) nhưng người ta nhắn vẫn trả lời", "Đã từng viết cả bài văn để dạy anh ấy cách yêu mình", "Không đòi hỏi để tiết kiệm tiền cho anh ấy", "Đã từng cãi bạn cãi bè để yêu anh ấy". Cô chỉ không đồng ý với việc "từng bị tác động vật lý" hay "từng ở trong mối quan hệ không danh phận".

Dù chỉ là một trò chơi nhưng khán giả cũng ít nhiều suy luận về một góc khuất trong chuyện tình cảm của Tóc Tiên. Dù là ngôi sao nổi tiếng, là giấc mơ của bao người, là mục tiêu phấn đấu của nhiều chị em nhưng Tóc Tiên cũng từng trải qua việc bị phản bội nhưng vẫn lựa chọn tha thứ, phải dạy người khác cách yêu mình...

Dù nhiều ý kiến cũng cho rằng đây có thể chỉ là một trải nghiệm trong quá khứ, không nhất thiết liên quan đến cuộc hôn nhân gần đây của cô. Tuy nhiên, sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, khán giả vẫn tin rằng cuộc hôn nhân của Tóc Tiên đã tồn đọng những vấn đề hôn nhân không thể cứu vãn.

Mới đây, khi nhận món quà từ Minh Hằng, Tóc Tiên đã tỏ rõ sự vui mừng với lời xác nhận "chưa chàng trai nào tặng quà cho cô thế này". Điều đó càng khiến khán giả đồn đoán về cuộc hôn nhân của Tiên và nhà sản xuất Touliver khi còn mặn nồng.

Cuộc hôn nhân không thể cứu vãn của Tóc Tiên

Cuộc hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver tan vỡ cũng gây ra nhiều ngờ hoặc

Tóc Tiên và Touliver đã vướng nghi vấn rạn nứt từ nửa năm qua nhưng cả hai không lên tiếng. Đến khi chính thức xác nhận đã ly hôn, Tóc Tiên cho biết thời gian giữ im lặng là lúc cả hai cho nhau khoảng lặng để soi xét bản thân trước khi đưa ra quyết định.

Sau 10 năm gắn bó, cả hai dừng lại trong êm đẹp, tôn trọng đối phương. Nữ ca sĩ nói về lý do ly hôn: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Về phía Touliver, anh từng vướng tin đồn cặp kè, bị bắt gặp xuất hiện với 1 "em xinh" tại Pháp. Trước tin đồn này, đàng gái lên tiếng phủ nhận. Khi đó, đại diện Touliver cũng đưa ra thông báo: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".

