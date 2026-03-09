Thú chơi túi đắt đỏ của David Beckham

Theo GQ, David Beckham là một trong những sao nam có thú chơi túi hiệu sành sỏi và đẳng cấp. Vogue còn cho rằng cựu tuyển thủ Anh có bộ sưu tập ấn tượng hơn cả vợ - biểu tượng thời trang Victoria Beckham.

Nhiều năm qua, Beckham thường xuyên áp dụng công thức mặc đồ đơn giản, dùng túi xa xỉ cỡ lớn làm điểm nhấn. Anh thích sưu tầm các mẫu của Hermes, Louis Vuitton. Trong một lần xuất hiện trên phố, anh mặc cả bộ denim thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2024 của Loro Piana, xách túi Hermès Haut à Courroies hàng chục nghìn USD được làm từ vải toile, với các chi tiết bằng da màu nâu vàng và phụ kiện mạ palladium. Chiếc Haut à Courroies, còn gọi là HAC, được bán lần đầu tiên vào năm 1892 và được thiết kế để đựng các dụng cụ cưỡi ngựa. Ảnh: GC Images

Ngôi sao còn có túi Hermès Etoupe Voyage Kelly 50 cỡ lớn. Thiết kế màu etoupe (xám nâu), dáng sellier (phom cứng với các đường khâu bên ngoài, lộ rõ và sắc nét dọc theo mép túi), phần cứng mạ palladium. Những đặc điểm nổi bật này không chỉ góp phần tạo nên diện mạo mà còn làm tăng giá trị, biến túi thành một khoản đầu tư sinh lời.

Những chiếc túi của Hermès nổi tiếng là khó mua. Các chuyên gia tại Luxe Cheshire - cửa hàng trực tuyến chuyên bán các mặt hàng thời trang đã qua sử dụng chính hãng - nói với Vogue: "Thị trường đồ đã qua sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như tình trạng và độ phổ biến, những điều này góp phần quyết định giá của một món đồ. Chiếc túi này có giá khởi điểm khoảng 15.000 bảng (530,8 triệu đồng) và có thể lên đến 30.000 bảng (hơn 1 tỷ đồng)". Ảnh: Backgrid

Khi đi mua sắm, dạo phố, anh sử dụng túi đeo chéo Hac a Dos GM màu đen, giá 13.200 USD (345,2 triệu đồng). Ảnh: GC Images

David Beckham với túi Louis Vuitton 2.600 bảng (hơn 92 triệu đồng). Hiện mẫu này tăng lên 6.100 USD (159,7 triệu đồng). Ảnh: GC Images

Trong một lần đi Paris, anh mang hai túi, một chiếc bằng da mềm xử lý bằng kỹ thuật đan da Intrecciato đặc trưng của Bottega Veneta, giá 5.400 USD (141,4 triệu đồng). Chiếc còn lại mang họa tiết monogram của Louis Vuitton giá 15.097 USD (395 triệu đồng). Ảnh: Backgrid

Khi đi chơi và làm việc xa, Beckham thường dùng Keepall. Thiết kế ra mắt năm 1920, được xem là một trong số mẫu biểu tượng của Louis Vuitton, giá 2.590 USD (67,7 triệu đồng). Ảnh: Backgrid

Ngoài Hermes và Louis Vuitton, David Beckham còn sắm nhiều chiếc của Goyard, trong đó có Bowling 55. Trên sàn đồ cũ StockX, một chiếc như vậy được bán với giá 6.499 USD (gần 170 triệu đồng). Theo Vogue, túi Goyard đã trở thành món đồ được giới thượng lưu săn lùng, quý giá không kém Hermès Birkin. Ảnh: GC Images

Anh còn có balo Alpin 2 của hãng này, khoảng 3.000 USD (78,4 triệu đồng). Thiết kế lấy tên từ dãy Alps của Pháp, mang thông điệp chinh phục những ngọn núi. Ảnh: Backgrid

Túi đựng tài liệu Majordome của nhà mốt Pháp được Beckham sử dụng trong những chuyến đi ngắn. Hiện mẫu này đã không còn trên thị trường. Ảnh: GC Images

Ngôi sao dạo phố với áo khoác của Loro Piana, quần ống rộng và giày da lộn xanh lá. Điểm nhấn là hai mẫu túi vài chục nghìn USD của thương hiệu xa xỉ Pháp. Ảnh: Backgrid

Tủ đồ của anh còn có túi Lanvin Sac Weekend cổ điển, thích hợp với những chuyến du lịch bụi. Ảnh: Backgrid

David Beckham, 51 tuổi, từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. Anh và vợ Victoria có bốn con, gồm Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Nhà Becks được xem là một trong những gia đình quyền lực của thế giới.