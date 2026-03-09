Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 6 thói quen ăn sáng giúp trẻ lâu

Uống nước ấm ngay khi thức dậy

Uống nước ấm buổi sáng giúp cấp ẩm, tăng độ đàn hồi, chống lão hóa da.

Sara Chatfield, chuyên gia dinh dưỡng tại Health Canal, khuyến nghị bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm thay vì cà phê. Nước giúp bù dịch sau một đêm dài, hỗ trợ đào thải chất chuyển hóa và duy trì độ ẩm tự nhiên của da.

Khi cơ thể đủ nước, collagen hoạt động hiệu quả hơn, làn da giữ được độ căng mịn và hạn chế chảy xệ. Có thể thêm một lát chanh hoặc một ít mật ong để bổ sung vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào da trước tác động môi trường.

Bổ sung trái cây và rau củ giàu vitamin

Janet Coleman, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại The Consumer Mag, cho biết việc đưa rau quả vào bữa sáng đặc biệt quan trọng từ sau 25 tuổi, khi collagen tự nhiên bắt đầu suy giảm. Trái cây và rau củ cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và tăng tuần hoàn máu dưới da.

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, dâu tây, kiwi, xoài hoặc dưa lưới giúp hạn chế dấu hiệu tuổi tác. Blogger dinh dưỡng Tiana Glover, người sáng lập nền tảng Taste It with Tia, nhận định rau củ nhiều sắc tố như ớt chuông, cà chua và bông cải xanh giúp trung hòa gốc tự do và thúc đẩy vận chuyển dưỡng chất đến mô da.

Chất béo lành mạnh từ bơ

Melissa Mitri, thạc sĩ y tế công cộng và chuyên gia dinh dưỡng tại Zenmaster Wellness, cho biết bơ chứa nhiều axit béo lành mạnh giúp củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giảm mất nước qua biểu bì và duy trì độ mềm mại.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong bơ hỗ trợ hạn chế tổn thương tế bào do tia UV và môi trường, từ đó cải thiện cấu trúc da và giảm tình trạng viêm.

Yến mạch hỗ trợ phục hồi da

Kết hợp yến mạch với hạnh nhân hoặc óc chó giúp bổ sung omega 3, góp phần duy trì làn da đàn hồi và sáng khỏe.

Janet Coleman cho rằng yến mạch là lựa chọn bữa sáng tốt cho da nhờ chứa beta glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp tăng miễn dịch da, hỗ trợ chữa lành tổn thương và kích thích sản sinh collagen. Thành phần này còn giúp củng cố lớp bảo vệ tự nhiên của biểu bì, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn.

Trứng cung cấp protein và vitamin D

Theo Melissa Mitri, trứng là nguồn protein chất lượng cao cùng vitamin D, dưỡng chất có liên quan đến khả năng bảo vệ da trước ánh nắng và giảm nếp nhăn. Trứng cũng cung cấp vitamin nhóm B hỗ trợ tái tạo tế bào, giúp da khỏe từ bên trong.

Những người thiếu vitamin D thường có tốc độ lão hóa da nhanh hơn do da suy giảm khả năng tự phục hồi.

Ngũ cốc nguyên hạt thúc đẩy sản sinh collagen

Janet Coleman nhận định ngũ cốc nguyên hạt ít đường kết hợp với trái cây và sữa cung cấp vitamin nhóm B và kẽm, những vi chất quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen tự nhiên. Khi được bổ sung đều đặn, làn da duy trì độ đàn hồi, ít xỉn màu và giảm nguy cơ tổn thương do ánh nắng.

Các chuyên gia cho rằng bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn là bước chăm sóc da từ bên trong. Một khẩu phần cân bằng gồm nước, trái cây, protein và chất béo tốt có thể góp phần làm chậm lão hóa theo thời gian.