Nhà Becks tỏa sức hút trên đường phố Paris

Hôm 3/10, gia đình cựu cầu thủ David Beckham tới tuần lễ thời trang để xem show của Victoria. David mặc suit với giày loafer. Romeo chọn quần cạp trễ và áo khoác da tối giản. Vợ chồng Brooklyn vắng bóng vì đang mâu thuẫn với gia đình. Ảnh: GC Images

Harper, 14 tuổi, chọn đầm quây ngực, mang giày cao gót. Cô bé luôn đi sát bên bố, cầm túi da cá sấu màu hồng đồng điệu váy. Ảnh: GoffPhotos

Cruz và bạn gái Jackie cùng diện tông màu đen. Con trai Beckham lăng xê mốt chấm bi với áo khoác dáng dài unisex. Ảnh: Backgrid

Victoria Beckham tới buổi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 với bộ suit xám nhấn bằng túi Kelly lớn màu nâu. Ảnh: GoffPhotos

Trước buổi trình diễn một ngày, cả gia đình Beckham cũng gây chú ý khi chưng diện những bộ cánh hợp mốt, kết hợp túi Hermes. Victoria phối đầm suông cùng blazer len theo phong cách sang trọng thầm lặng. Ảnh: GoffPhotos

David diện mốt giàu ngầm với áo khoác len xa xỉ và túi Hermes dành cho nam. Ảnh: GoffPhotos

Harper thể hiện sự năng động bằng quần jeans ống rộng, áo len trơn và túi Miu Miu. Ảnh: Backgrid

Cruz và bạn gái đồng điệu với giày dép tông xanh lá. Vogue nhận xét Cruz có gu thời trang đặc sắc. Để tạo sự tương phản thanh lịch - kỳ quặc, anh mặc áo phông, quần jeans và dép ếch của JW Anderson. Ảnh: Backgrid

Trang phục của Romeo lại đi theo hướng năng động, kết hợp giữa đồ đắt tiền và bình dân với dép nhựa hồng, túi Hermes. Ảnh: GoffPhotos