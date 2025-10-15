Thí sinh Hoa hậu Hòa bình múa cột

Sau phần thi trình diễn Trang phục dân tộc, 77 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã bước vào phần thi tài năng. Đây là phần thi quan trọng của năm nay. Người chiến thắng được vào thẳng top 20 trong đêm chung kết.

Chung cuộc, top 5 Người đẹp tài năng đã lộ diện bao gồm các đại diện Ghana, Zambia, Panama, Nhật Bản và Kyrgyzstan. Trong đó ba người đẹp Ghana, Zambia và Panama thể hiện năng khiếu ca hát, người đẹp Nhật Bản chọn múa cột và người đẹp Kyrgyzstan trình diễn múa ballet.

Top 5 Người đẹp tài năng của Hoa hậu Hòa bình 2025.

Trong ba tiết mục hát, phần trình diễn của đại diện Ghana - Faith Maria Porter đang được yêu thích trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Cô thể hiện bản hit I Will Always Love You của diva Whitney Houston.

Faith Maria Porter có thế mạnh nổi bật là ca hát, cô là ca sĩ chuyên nghiệp ở quê nhà. Người đẹp là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế.

Faith đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana.

Nhiều khán giả dự đoán tiết mục hát I Will Always Love You của đại diện Ghana nhiều khả năng giành chiến thắng ở phần thi tài năng, giúp cô vào thẳng top 20.

Bên cạnh tài năng ca hát, đại diện Ghana có nhiều tố chất và được đánh giá là thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô cũng được nhiều thí sinh yêu thích ở cuộc thi năm nay. Trong vòng phỏng vấn kín, 6 thí sinh đã dự đoán người đẹp Ghana đăng quang ngôi vị cao nhất.

Phần trình diễn múa cột của đại diện Nhật Bản - Erika Ishibashi - cũng đang gây chú ý. Cô đã thể hiện năng khiếu trình diễn và nhào lộn ở nhiều phần thi của cuộc thi năm nay. Trước đó, người đẹp nhào lộn 7 vòng khi hóa thân thành Ninja trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Trong phần thi Best in Swimsuit, cô cũng gây chú ý với màn nhào lộn táo bạo.

Các tiết mục trong phần thi tài năng.

Erika Ishibashi năm nay 28 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng hai lần giành giải á hậu 1 tại Miss Grand Japan 2024 và Miss Cosmo Japan 2024. Người đẹp Nhật Bản đang được đánh giá là nhân tố đáng chú ý của khu vực châu Á ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Từ 77 thí sinh, ban tổ chức chọn ra 15 thí sinh để tham gia phần thi tài năng. Sau khi chọn ra top 5, người đẹp thắng giải tài năng được công bố trong chung kết và vào thẳng top 20. Đại diện Việt Nam - Yến Nhi bị loại ngay từ vòng loại của phần thi này. Cô tham gia tiết mục nhảy hiện đại.

Sau phần thi trình diễn Trang phục dân tộc và Tài năng, 77 thí sinh sẽ bước vào các đêm thi quan trọng như bán kết (15/10) và chung kết (18/10).

Ngoài người chiến thắng giải tài năng được vào thẳng top 20, chủ nhân của giải thưởng Country's Power of the Year cũng được vào top 20. Trong khi đó, chủ nhân giải thưởng Miss Popular Vote được vào thẳng top 10.