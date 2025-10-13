Ông Nawat chê bai ngoại hình thí sinh Hoa hậu Hòa bình

Chiều 10/10 đã diễn ra phần thi phỏng vấn kín của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Năm nay, phần thi phỏng vấn kín được ông Nawat đổi format. Theo đó, từng thí sinh sẽ có những chia sẻ với ban giám khảo, thay vì chia theo nhóm như các năm trước.

Trong phần thi của người đẹp Valentchina Dantes - đại diện Haiti, khi cô vừa bước vào phòng, ông Nawat đã nhận xét: "Trông bạn gầy quá. Bạn cần phải ăn nhiều hơn". Nhận xét của ông Nawat khiến người đẹp Haiti bối rối.

Ông Nawat chê người đẹp Haiti quá gầy trong vòng phỏng vấn kín.

Sự việc gây bàn tán trên mạng xã hội. Trong một bài viết nói về sự việc, đại diện Haiti đã để lại bình luận "Body shaming (miệt thị ngoại hình) người khác không phải là hài hước".

Nhiều người lên tiếng chỉ trích ông Nawat, cho rằng ông có những nhận xét thiếu tế nhị về ngoại hình của người đẹp Haiti, làm ảnh hưởng tới tâm lý của cô trong cuộc thi.

Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng công chúng đang quá khắt khe và nhạy cảm với mọi phát ngôn của ông Nawat. "Cách ông ấy nói không phải theo kiểu sỉ nhục, mà là để xoa dịu khoảnh khắc căng thẳng trong phòng thi. Nếu ông ấy nói với giọng điệu khiến bạn xấu hổ, thì đó mới là chế giễu ngoại hình", một cư dân mạng bình luận.

Đây không phải lần đầu ông Nawat gây tranh cãi với những nhận xét liên quan tới ngoại hình của các người đẹp. Gần đây nhất, ông Nawat bị chỉ trích vì công khai gọi Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình 2022 Pich Votey Saravody là thằn lằn sau khi cô có những phát ngôn về vấn đề căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan.

Pich Votey Saravody đã không ngần ngại đáp trả ông Nawat: "Là một người Campuchia có phẩm giá, tôi trân trọng kêu gọi ông hãy lựa chọn lời nói một cách cẩn thận, phấn đấu vì sự thật và làm điều tốt để có thể sống lâu hơn".

Hồi tháng 5, ông Nawat tước vương miện của người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta vì cho rằng cô tự ý thẩm mỹ vòng một và nhận các hợp đồng công việc mà chưa được ông đồng ý. Để chứng minh cho những cáo buộc của mình, ông Nawat không ngần ngại đăng tải hình ảnh Rachel trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 và so sánh với ảnh hiện tại để khẳng định cô đã nâng ngực.

Bên cạnh đó, chủ tịch Hoa hậu Hòa bình còn nói Rachel bị hôi nách. Khi đó, nhiều khán giả bức xúc vì ông Nawat công khai miệt thị ngoại hình Rachel.

Năm 2022, sau khi bị fan Việt tấn công vì loại Đoàn Thiên Ân khỏi top 10, ông Nawat công khai bình luận về ngoại hình của cô. Ông cho rằng Đoàn Thiên Ân không đáp ứng tiêu chí về mặt hình thể so với các thí sinh còn lại.

Ông Nawat nhận xét Thiên Ân có phần thân trên dài hơn phần thân dưới và hông to. Do đó, Nawat khẳng định việc Thiên Ân dừng chân ở Top 20 là kết quả công bằng. Phát ngôn của ông Nawat khiến fan Việt phẫn nộ. Siêu mẫu Hà Anh cũng lên bài viết để chỉ trích ông Nawat.

Những phát ngôn thiếu chuẩn mực của ông Nawat không chỉ khiến các fan sắc đẹp phẫn nộ mà nhiều tổ chức cấp quốc gia cũng lên tiếng, thậm chí gửi khiếu nại tới ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - nơi ông Nawat đang giữ chức vụ giám đốc điều hành - để phàn nàn.

"Chúng tôi kêu gọi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đánh giá lại các tiêu chuẩn lãnh đạo, và đảm bảo rằng không một cá nhân nào công khai chế giễu phụ nữ hay lợi dụng vị thế của mình để làm vũ khí lại có sức ảnh hưởng trong một tổ chức được thiết kế để trao quyền cho phụ nữ", tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia viết trong bức thư gửi tổ chức Miss Universe.