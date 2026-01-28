Người đẹp bị chàm nửa gương mặt giành giải á hậu

Chung kết Miss Grand Saraburi 2026 đã diễn ra tối 26/2 với chiến thắng thuộc về người đẹp Paeprae Natthakrita Kerkkaenjiroj. Cô giành quyền đại diện tỉnh Saraburi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Sau chung kết, sự chú ý của công chúng lại đổ dồn vào Á hậu 1 - Ploypaphat Udomlertpithak. Người đẹp có vết chàm lớn trên nửa mặt bên phải. Trong đêm chung kết, cô không dùng kỹ thuật trang điểm để che đi vết chàm của mình mà vẫn để tự nhiên.

Trước đó, Ploypaphat Udomlertpithak từng trang điểm để che đi vết chàm trong những bộ ảnh thời trang. Tuy nhiên trong quá trình tham dự Miss Grand Saraburi 2026, cô đã quyết định để gương mặt tự nhiên, như một tuyên ngôn về sự tự tin và vượt qua mặc cảm.

Ploypaphat Udomlertpithak giành giải Á hậu 1 tại chung kết cuộc thi Miss Grand Saraburi 2026.

Ploypaphat Udomlertpithak từng dùng kỹ thuật trang điểm để che đi vết chàm trên mặt.

Sự tự tin của Ploypaphat Udomlertpithak khiến khán giả ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng hình ảnh của Ploypaphat Udomlertpithak đã truyền cảm hứng cho những người đẹp còn tự ti vào những khuyết điểm của bản thân.

Khán giả cũng bày tỏ tiếc nuối vì Ploypaphat Udomlertpithak không thể đăng quang. Tuy chỉ giành giải á hậu, người đẹp đã lan tỏa được thông điệp về việc yêu thương bản thân, vượt qua rào cản để tỏa sáng.

"Nếu là tôi, chắc không đủ can đảm để đi thi như cô ấy đâu", "Việc make-up có thể che được vết chàm nhưng cô ấy đã chọn cách tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của mình", "Tiếc là cô ấy không đăng quang, nhưng đã quá truyền cảm hứng rồi"... khán giả bình luận.

Chia sẻ sau khi giành ngôi á hậu 1, Ploypaphat nói: "Tôi tin rằng việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn và danh tiếng là thử thách lớn và là cách tuyệt vời để thúc đẩy bản thân".

Cô bày tỏ cảm động trước sự cổ vũ, động viên của khán giả và nói đang cân nhắc tiếp tục thi sắc đẹp. "Tôi đang cân nhắc xem có nên tiếp tục thi hay không, vì tôi muốn trở lại mạnh mẽ hơn với phiên bản tốt hơn của chính mình", người đẹp chia sẻ.

Nhiều người đẹp khiếm khuyết về cơ thể tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Việc Ploypaphat Udomlertpithak giành giải á hậu dù có vết chàm lớn trên mặt đã khiến khán giả đặt ra câu hỏi về quy chuẩn sắc đẹp trong thời đại mới. Thực tế, nhiều người đẹp khiếm khuyết về cơ thể nhưng vẫn giành giải cao ở các cuộc thi nhan sắc và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Năm 2024, Mia Le Roux làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp khiếm thính đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nam Phi 2024. Cô được chuẩn đoán bị khiếm thính nặng từ năm một tuổi, đã cấy ghép ốc tai điện tử để hỗ trợ sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Mia Le Roux được xem là niềm cảm hứng lớn về nghị lực.

Ana Gabriela Molina gây chú ý khi là thí sinh mất hai cánh tay tham gia Hoa hậu Hòa bình Mexico 2020. Celina West Riel là thí sinh khuyết tật bẩm sinh (mất một phần tay trái) đầu tiên dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia, từng đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Đan Mạch 2018. Chiara Bordi phải sử dụng chân giả sau tai nạn, giành ngôi á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Italy 2018.

Tại Mỹ, Madeline Delp phải ngồi xe lăn từ năm 10 tuổi nhưng đã kiên trì tham gia và giành giải á hậu tại cuộc thi Miss Wheelchair USA 2016, sau đó tiếp tục vào top 10 Miss North Carolina USA 2020. Nicole Kelly mất tay trái bẩm sinh đăng quang Hoa hậu bang Iowa, Mỹ năm 2013.

Những người đẹp này không chỉ là tấm gương về nghị lực mà còn góp phần làm thay đổi những quy chuẩn cũ kỹ, lâu đời ở các cuộc thi sắc đẹp. Theo đó, sắc đẹp không chỉ gói gọn trong khái niệm về hình thức bề ngoài mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều cộng đồng trong xã hội.